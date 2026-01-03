Capa Jornal Amazônia
Esportes

Danilo, do Flamengo, é homenageado no empate da Juventus pelo Campeonato Italiano

Estadão Conteúdo

Herói da conquista da Copa Libertadores ao fazer o gol do título da vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras, no ano passado, em Lima, o zagueiro Danilo teve um dia de homenagens neste sábado em Turim. Com passagem marcante pela Juventus entre 2019 e 2025, o jogador esteve Allianz Stadium antes do duelo entre sua ex-equipe com o Lecce e foi saudado pela torcida.

O jogador de 34 anos deixou a equipe de Turim em janeiro do ano passado e acertou a sua volta ao futebol brasileiro ao assinar contrato de duas temporadas com o clube carioca. À beira do campo, o defensor agradeceu a recepção oferecida pelo ex-clube.

"É ótimo ter a oportunidade de ver vocês novamente depois de um ano tão corrido. Eu queria voltar para agradecer pessoalmente por todo apoio. Fiquei um ano fora, mas ninguém pode tirar esta camisa do meu coração", afirmou o jogador.

Mas se os torcedores fizeram a festa antes de a bola rolar, em campo, a Juventus não confirmou o seu favoritismo e ficou no empate de 1 a 1. Com o ponto somado, o conjunto alvinegro chegou aos 33 e ocupa o quinto lugar. O Milan lidera a classificação com 38 enquanto o Lecce figura no 16º posto com 17.

Lameck Banda calou o estádio nos acréscimos do primeiro tempo ao fazer 1 a 0 para o time visitante aproveitando um erro da defesa da Juventus. O empate veio no início da etapa final com Weston McKennie em lance de oportunismo na grande área.

O Flamengo se reapresenta no dia 12 de janeiro para iniciar os trabalhos visando a temporada 2026. Danilo é um dos trunfos do técnico Filipe Luís para cumprir o extenso calendário de jogos que a equipe carioca terá pela frente.

Esportes
