Danilo, do Flamengo, é homenageado no empate da Juventus pelo Campeonato Italiano Estadão Conteúdo 03.01.26 20h37 Herói da conquista da Copa Libertadores ao fazer o gol do título da vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras, no ano passado, em Lima, o zagueiro Danilo teve um dia de homenagens neste sábado em Turim. Com passagem marcante pela Juventus entre 2019 e 2025, o jogador esteve Allianz Stadium antes do duelo entre sua ex-equipe com o Lecce e foi saudado pela torcida. O jogador de 34 anos deixou a equipe de Turim em janeiro do ano passado e acertou a sua volta ao futebol brasileiro ao assinar contrato de duas temporadas com o clube carioca. À beira do campo, o defensor agradeceu a recepção oferecida pelo ex-clube. "É ótimo ter a oportunidade de ver vocês novamente depois de um ano tão corrido. Eu queria voltar para agradecer pessoalmente por todo apoio. Fiquei um ano fora, mas ninguém pode tirar esta camisa do meu coração", afirmou o jogador. Mas se os torcedores fizeram a festa antes de a bola rolar, em campo, a Juventus não confirmou o seu favoritismo e ficou no empate de 1 a 1. Com o ponto somado, o conjunto alvinegro chegou aos 33 e ocupa o quinto lugar. O Milan lidera a classificação com 38 enquanto o Lecce figura no 16º posto com 17. Lameck Banda calou o estádio nos acréscimos do primeiro tempo ao fazer 1 a 0 para o time visitante aproveitando um erro da defesa da Juventus. O empate veio no início da etapa final com Weston McKennie em lance de oportunismo na grande área. O Flamengo se reapresenta no dia 12 de janeiro para iniciar os trabalhos visando a temporada 2026. Danilo é um dos trunfos do técnico Filipe Luís para cumprir o extenso calendário de jogos que a equipe carioca terá pela frente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Danilo Flamengo homenagem Juventus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57