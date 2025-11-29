Danilo diz que morte de tia na véspera da decisão impediu a presença de pai em Lima Defensor foi o autor do gol do título do clube carioca contra o Palmeiras Estadão Conteúdo 29.11.25 21h07 Autor do gol do título, o zagueiro Danilo revelou que disputou a decisão da Libertadores contra o Palmeiras neste sábado em Lima em luto familiar e dedicou a conquista ao pai. "Meu pai estava vindo com minha mãe e meus irmãos para o jogo. Acabou falecendo uma irmã dele, minha tia, e ele teve que voltar", afirmou Danilo à Globo. "Meu pai que também é flamenguista, tá lá em Bicas com a galera toda assistindo e infelizmente não pode estar aqui. Queria dedicar esta vitória para toda minha família e para ele em especial", completou ele, citando a cidade onde nasceu, em Minas Gerais. Danilo revelou sua ligação com o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. "Não é segredo para ninguém que sou flamenguista", afirmou ele, citando que após passagem bem-sucedida pela Europa quis voltar para atuar pelo clube carioca. O zagueiro afirmou também estar com um problema físico persistente. "Eu levo um edema desde o primeiro jogo com o Palmeiras lá no Brasileiro", revelou ele, citando o confronto de maio, quando entrou no segundo tempo. Aos 34 anos, Danilo disse que sempre imaginou chegar longe na carreira. "Mas não tão longe assim. Também não sabia que seria tão difícil", afirmou ele, que tem passagem por Santos, Porto, Real Madrid; Manchester City e Juventus. Ele também citou o que pediu aos seus companheiros de time no vestiário de Lima. "Cada um tem seu sacrifício que ninguém vê. Eu pedi que a gente colocasse o ânimo baseado neste sacrifício que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso intimo", contou. O jogador ainda foi questionado o que diria ao Danilo criança. "O que eu diria ao Danilo lá de Bicas é: Permita-se sonhar. Se você pode sonhar, você pode realizar." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Danilo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01