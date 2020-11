Daniel Lima comemora crescimento do Fluminense no Brasileiro de Aspirantes

Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira, no estádio das Laranjeiras. Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos no grupo B e fechou a rodada na vice-liderança.

O lateral-direito Daniel Lima, que vem sendo titular do time do técnico Marcão, mais uma vez teve boa atuação. O jogador comemorou a vitória e destacou os pontos positivos do time tricolor.

- Um resultado muito importante, que nos deixa na vice liderança. Foi um grande passo para a gente classificar. A avaliação que eu faço da equipe é que estamos crescendo dentro da competição. Feliz pelo resultado mas ainda tem muita coisa para conquistar - disse Daniel, que seguiu destacando o crescimento do time na competição.

- O professor Marcão sempre conversa com a gente sobre esse crescimento e a responsabilidade de vestir a camisa do Fluminense. Tem que ser assim, crescer e batalhar a cada jogo para conseguir o título dessa competição. Não começamos muito bem o campeonato mas estamos evoluindo e vamos buscar coisas maiores. Estou feliz pela minha partida individual e pela atuação coletiva da equipe.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o Ceará pela 6ª rodada do Brasileiro de Aspirantes.