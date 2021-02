Ex-treinador do Paysandu vibra com Bahia na Sul-Americana

Após 38 rodadas de muita dificuldade, o Bahia fechou o Campeonato Brasileiro na elite do futebol nacional e com uma vaga na Copa Sul-Americana, feito que aconteceu pelo quarto ano consecutivo.

Responsável por dirigir o Tricolor na reta final do torneio, Dado Cavanlcanti exaltou essa mudança de patamar do clube por marcar presença no torneio continental.

‘Além do primeiro alívio de ter tirado o peso das costas da possibilidade de rebaixamento, concluímos o campeonato no mínimo igualando a marca de anos anteriores, de classificar o Bahia na Copa Sul-Americana. É tradição de clube grande, que almeja por voos mais altos. O mínimo que todos esperam é essa condição que a gente conseguiu de deixar o clube na mesma condição que foi nas temporadas anteriores’, declarou.

Com o triunfo em cima do Santos, o Tricolor fechou a participação na Série A, com 44 pontos, na 14ª posição.

