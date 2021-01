Cuca evita reclamar de maratona antes de final da Copa Libertadores

O técnico Cuca evitou reclamar da maratona de jogos antes da final da Taça Libertadores. O comandante santista revelou na coletiva após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Botafogo que chegou a conversar com o diretor de competições da CBF sobre um possível adiamento do confronto contra o Atlético-MG, mas entendeu a posição tomada pela entidade.

- O que se vai fazer. Eu falei com o Manoel Flores (diretor de competições da CBF). Os caras estão apertados, não tem data. O Palmeiras pediu para fazer na terça, não tinha motivo para armar a confusão. Temos uma desvantagem porque vamos viajar e enfrentar o Atlético-MG enquanto eles jogam em casa (contra o Vasco). Não dá para usar na terça todos os jogadores que usar no domingo. Não tem que culpar ninguém. Calendário apertado. Tem que ter coerência e ser parceiro - afirmou o treinador.

O Santos possui três jogos antes de enfrentar o Palmeiras pela final da Copa Libertadores, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (21), o Peixe visita o Fortaleza na Arena Castelão. Volta a atuar em casa contra o Goiás no outro domingo (24) e viaja para o confronto diante o Atlético-MG no Mineirão na terça-feira (26), última partida antes da decisão.

Na última sexta-feira (15), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a antecipação do jogo contra o Atlético-MG para o dia 26 de janeiro, às 20 horas, no Mineirão. Além disso, Palmeiras, outro finalista da competição Sul-Americana, também teve seu jogo contra o Vasco adiado para o mesmo dia e horário do Peixe.

Rival do Peixe, Palmeiras terá Corinthians, Flamengo, Ceará e Vasco antes de enfrentar os santistas.