Cuca elogia zagueiros: 'Jogam com a cara rachada, tornozelo inchado'

A dupla de zaga foi, mais uma vez, destaque do Santos em um jogo da Copa Libertadores da América. A equipe praiana bateu o Boca por 3 a 0 nesta quarta-feira, e passou mais um jogo sem sofrer gols.

Depois de viver a indefinição de se contaria ou não com Lucas Veríssimo e Luan Peres, os dois atletas jogaram as semifinais e receberam muito elogios do técnico Cuca na entrevista coletiva virtual após o duelo que classificou o Peixe para a decisão da competição sul-americana.

- Impecáveis aqui, em La Bombonera, contra o Grêmio. Brigamos para eles ficarem porque sabemos a importância. Jogam com a cara rachada, com o tornozelo inchado. Jogam vendidos. Construímos uma família muito sólida aqui - elogiou o comandante.

Lucas Veríssimo está negociado com Benfica (Portugal). Depois de uma longa novela, a gestão Andres Rueda acertou a transferência do atleta, mas garantiu que o defensor ficasse até o final da Libertadores.

Já o caso de Luan Peres era ainda mais complicado. Depois da mudança de gestão, o Club Brugge aceitou a prorrogação do empréstimo do zagueiro para a semifinal da Libertadores, com obrigação de compra em caso de classificação para a final. O Peixe agora vai acertar a compra em definitivo do jogador.

Santos e Palmeiras decidem a final da Copa Libertadores no dia 30 de janeiro, no Maracanã, em jogo único. Devido a pandemia do coronavírus, a partida mão terá a presença de torcedores.