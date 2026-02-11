CT do São Paulo em Cotia tem buracos no gramado, abelhas e banco escorado por pedaço de madeira Estadão Conteúdo 11.02.26 13h38 O portal ge divulgou, nesta quarta-feira, imagens que mostram o Centro de Formação de Atletas (CFA) do São Paulo, localizado em Cotia, na Região Metropolitana, em más condições. O local é destinado às atividades das categorias de base do clube. As imagens mostram os campos de treinamento esburacados e com cogumelos brotando em parte da grama. Um dos bancos de reservas é sustentado por um pedaço de madeira e uma colmeia de abelhas estava em uma das estrutura à beira do gramado. Placas de publicidade com o nome de patrocinadores estavam rasgadas. O São Paulo planejou realizar a pré-temporada do elenco principal, no início de janeiro, em Cotia. Contudo, os comandados do técnico Hernán Crespo realizaram treinamentos em apenas quatro dias antes de as atividades serem direcionadas para o CT da Barra Funda, na capital paulista, onde os trabalhos acontecem de maneira habitual. Ainda de acordo com a reportagem, o São Paulo informou que, no momento em que as imagens foram capturadas, o local passava por manutenção e o campo utilizado pelos profissionais foi o último a ser reformado. O clube argumentou também que os reparos não puderam acontecer antes do início da pré-temporada "devido ao apertado calendário de fim de ano, com diversos jogos de escolinhas e eventos de patrocinadores, como partidas de confraternização, que não puderam ser realizados no Morumbis por causa de shows." Em meio à grave crise financeira, com uma dívida na casa dos R$ 900 milhões, Cotia demonstrou ser importante para dar um respiro aos cofres do clube. Somente em 2025, a diretoria tricolor realizou a venda de cinco atletas revelados nas categorias de base, somando R$ 208,34 mi em negociações de jogadores. Neste ano, a equipe são-paulina ficou com o vice da Copinha, um ano depois de ser campeã. Além da parte financeira, o São Paulo enfrenta problemas administrativos. Em janeiro, Júlio Casares renunciou à presidência após vir à tona um suposto esquema de desvio de verba do clube, que culminou em uma investigação do Ministério Público e da Polícia Civil. As autoridades também apuram a venda ilegal de camarotes e cobrança irregular a concessionários. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC CT de Cotia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00