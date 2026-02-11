CT do São Paulo em Cotia tem buracos no gramado, abelhas e banco escorado por pedaço de madeira

O portal ge divulgou, nesta quarta-feira, imagens que mostram o Centro de Formação de Atletas (CFA) do São Paulo, localizado em Cotia, na Região Metropolitana, em más condições. O local é destinado às atividades das categorias de base do clube.

As imagens mostram os campos de treinamento esburacados e com cogumelos brotando em parte da grama. Um dos bancos de reservas é sustentado por um pedaço de madeira e uma colmeia de abelhas estava em uma das estrutura à beira do gramado. Placas de publicidade com o nome de patrocinadores estavam rasgadas.

O São Paulo planejou realizar a pré-temporada do elenco principal, no início de janeiro, em Cotia. Contudo, os comandados do técnico Hernán Crespo realizaram treinamentos em apenas quatro dias antes de as atividades serem direcionadas para o CT da Barra Funda, na capital paulista, onde os trabalhos acontecem de maneira habitual.

Ainda de acordo com a reportagem, o São Paulo informou que, no momento em que as imagens foram capturadas, o local passava por manutenção e o campo utilizado pelos profissionais foi o último a ser reformado. O clube argumentou também que os reparos não puderam acontecer antes do início da pré-temporada "devido ao apertado calendário de fim de ano, com diversos jogos de escolinhas e eventos de patrocinadores, como partidas de confraternização, que não puderam ser realizados no Morumbis por causa de shows."

Em meio à grave crise financeira, com uma dívida na casa dos R$ 900 milhões, Cotia demonstrou ser importante para dar um respiro aos cofres do clube. Somente em 2025, a diretoria tricolor realizou a venda de cinco atletas revelados nas categorias de base, somando R$ 208,34 mi em negociações de jogadores. Neste ano, a equipe são-paulina ficou com o vice da Copinha, um ano depois de ser campeã.

Além da parte financeira, o São Paulo enfrenta problemas administrativos. Em janeiro, Júlio Casares renunciou à presidência após vir à tona um suposto esquema de desvio de verba do clube, que culminou em uma investigação do Ministério Público e da Polícia Civil. As autoridades também apuram a venda ilegal de camarotes e cobrança irregular a concessionários.