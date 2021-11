Cruzeiro vence o Londrina e ultrapassa o Remo na tabela da Série B

O Cruzeiro venceu o Londrina por 1 a 0, com um gol aos 37 minutos do segundo tempo, assinalado por Thiago. O resultado do time celeste foi essencial na luta contra o rebaixamento. A vitória, inclusive, alterou a posição do clube paraense, o Remo, na tabela de classificação - o Leão caiu uma posição, é o 12º colocado, já que o Cruzeiro soma 43 pontos, dois a mais que o Leão. Na rodada, o Remo ainda torce contra Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Brusque. Em compensação, o resultado mantém o Remo distante três pontos da zona de rebaixamento. No início da noite de hoje, o Remo perdeu para o CSA-AL.