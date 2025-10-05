Cruzeiro vacila diante do Sport e perde chance de embolar briga por título Estadão Conteúdo 05.10.25 22h57 O Cruzeiro perdeu mais uma boa chance de seguir firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Em jogo teoricamente fácil, empatou por 1 a 1 com o lanterna Sport em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 27ª rodada. Derik Lacerda abriu o placar no primeiro tempo e Gabigol empatou na etapa final. Os mais de 50 mil torcedores celestes vaiaram bastante o time após o apito final. O Cruzeiro, que vinha de derrota para o Vasco, por 2 a 0, e empate sem gols com o Flamengo, está há três jogos sem vencer, agora com 52 pontos. Ocupa o terceiro lugar, atrás do novo líder Palmeiras e do vice-líder Flamengo, ambos com 55. Já o Sport chegou a 16 pontos, ainda na lanterna (20ª), em situação bem delicada. Isso porque o 19º Juventude já tem 23 e o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, soma 28. O Cruzeiro demorou um pouco para chegar ao ataque, mas levou perigo com chute de longe de Villalba, que acertou o cantinho, mas Gabriel voou para evitar o gol. Depois, Kauã Moraes recebeu na direita e cruzou na área. Matheus Pereira apareceu na segunda trave para chapar cruzado, mas acertou a trave. O Cruzeiro seguiu com bastante pressão, com Gabigol aparecendo bastante nas finalizações, mas quem abriu o placar foi o Sport. Aos 40 minutos, Matheusinho ficou com a bola no campo defensivo e deu lindo lançamento em profundidade para Derik Lacerda. Livre de marcação, ele deu um toque na meia-lua para tirar do goleiro Cássio e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Ele ainda quase marcou mais um quando saiu na cara de Cássio e deu um tapa por cima, mas a bola bateu no travessão e foi para fora. Na volta para o segundo tempo, porém, o Cruzeiro não demorou muito para empatar. Aos 13 minutos, Gabigol recebeu na área e, em vez de levar para o pé esquerdo, chutou de direita. A bola ainda desviou no zagueiro e foi no cantinho do gol, sem chances para o goleiro Gabriel. Depois disso, ambos os times tiveram boas oportunidades. Sinisterra pegou bom rebote e quase virou o placar para o Cruzeiro, mas Gabriel espalmou bem. Derik Lacerda respondeu para o Sport em chute rasteiro dentro da área, mas o goleiro Cássio também defendeu. Nos últimos minutos, o Cruzeiro exerceu pressão, principalmente com Matheus Pereira, e rondou a área do Sport, mas não conseguiu a vitória. A 28ª rodada será realizada apenas em 15 e 16 de outubro por conta da Data Fifa. O Cruzeiro terá o clássico diante do Atlético-MG na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Um pouco antes, às 20h, o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Antes, porém, o time pernambucano faz um jogo atrasado: na próxima quarta-feira (8), às 19h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 14ª rodada. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 1 SPORT CRUZEIRO - Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan Jesus (Sinisterra), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (João Marcelo), Matheus Henrique (Christian/Ryan Guilherme), Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim. SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Pedro Augusto), Christian Rivera (Lucas Kal), Hyoran (Atencio) e Matheusinho (Chrystian Barletta); Derik Lacerda e Romarinho (Igor Cariús). Técnico: Daniel Paulista. GOLS - Derik Lacerda, aos 40 minutos do primeiro tempo. Gabigol, aos 13 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Arroyo (Cruzeiro); Aderlan e Hyoran (Sport). ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO). PÚBLICO - 50.969 torcedores. RENDA - R$ 1.788.327,50. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 