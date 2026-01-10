Cruzeiro perde do Pouso Alegre, na estreia de Tite e na apresentação de Gerson no Mineirão

No dia em que o Cruzeiro apresentou à torcida o meia Gerson, a sua mais nova estrela, e estreou o técnico Tite, o time decepcionou na abertura do Campeonato Mineiro. Mesmo atuando no Mineirão, neste sábado, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Pouso Alegre.

É bem verdade que a maioria dos titulares não atuou, porque o elenco voltou aos treinos tardiamente das férias. Mas os jovens escalados acabaram caindo diante de um adversário mais experiente e eficiente nas finalizações. Fez os gols em chutes de longe, com Alexandre Pena, no primeiro tempo, e Gabriel Tota, no segundo. Kauã Prates só diminuiu nos acréscimos para o Cruzeiro.

Por enquanto, o Cruzeiro fica sem ponto no Grupo C, enquanto o Pouso Alegre lidera o Grupo B, com três pontos, após sua primeira vitória na história diante do rival no Mineirão. Antes do jogo, o dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, distribuiu sorrisos ao apresentar Gerson, vindo do Zenit por 30 milhões de euros peto de R$ 186 milhões. É a mais cara contratação de um clube brasileiro.

O jogo começou equilibrado, mas logo aos cinco minutos o visitante abriu o placar. Alexandre Pena recebeu na linha da grande área, trocou de pé ao driblar Matheus Henrique e bateu cruzado com a esquerda. Pouso Alegre na frente, 1 a 0.

O gol deixou o time cruzeirense sem reação. O volante Matheus Henrique, um dos poucos experientes em campo, sentiu dores na panturrilha direita e pediu para ser substituído. Outro jovem, Murilo Rhikman, entrou.

O Cruzeiro só chegou com contundência ao ataque aos 23 minutos, com duas defesas do goleiro Anderson Paulo em chutes de Rayan Lelis e Kauã Moraes, e, na sequência, com o zagueiro Victão salvando de cabeça uma bola quase em cima da linha de gol. Finalizou outras vezes, no entanto, sem precisão.

No início do segundo tempo, o Pouso Alegre veio com duas mudanças no ataque, mesmo porque só chutou uma vez, justamente, no momento do gol. Entraram Gabriel Tota e Thiago Rubim nos lugares, respectivamente, de Nathan Pelafoz e Caio. O técnico Danilo, ex-meia de São Paulo e Corinthians, tentou dar mais força ofensiva ao Pousão.

O plano deu certo, porque o Pouso Alegre ampliou o placar aos nove minutos, quando a defesa do Cruzeiro saiu jogando errado e Gabriel Tota acertou um belo chute de longe. A bola encobriu o goleiro Otávio, tocou no travessão e caiu dentro do gol. O Cruzeiro, desorganizado, não reagiu. Nem conseguiu finalizar com perigo, sendo dominado pela marcação adversária. Mas diminuiu nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Kauã Prates desviou de cabeça após a cobrança de escanteio.

Pela segunda rodada, na próxima quarta-feira, o Cruzeiro vai sair diante do Tombense, às 19 horas, enquanto o Pouso Alegre vai receber o Itabirito, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 POUSO ALEGRE

CRUZEIRO Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Matheus Henrique (Murilo Rhikman), Japa e Ryan Guilherme (Fernando); Rodriguinho (Cauãn Baptistela), Rayan Lelis e Kaique Kenji (Vitinho). Técnico: Tite.

POUSO ALEGRE Anderson Paulo; Da Silva (André Krobel), Victão (Vanderley), Xandão e Matheus Nunes; Alexandre Pena (Gabriel), Romário e Pedro Arthur; Marcelo Cauã, Caio (Thiago Rubin) e Nathan Palafoz (Gabriel Tota). Técnico: Danilo.

GOLS Alexandre Pena, aos cinco minutos do primeiro tempo. Gabriel Tota, aos nove, e Kauã Prates, aos 49 do segundo.

CARTÃO AMARELO Anderson Paulo (Pouso Alegre) ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior

PÚBLICO 35.739 torcedores

RENDA R$ 1.039.800,00

LOCAL Mineirão, em Belo Horizonte (MG).