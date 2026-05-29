Cruzeiro goleia Barcelona de Guayaquil e obtém vaga nas oitavas da Libertadores com 2º lugar Estadão Conteúdo 29.05.26 0h02 O Cruzeiro goleou o Barcelona de Guayaquil-EQU por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em confronto válido pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe da casa entrou em campo dependendo exclusivamente do próprio rendimento para avançar na competição e impôs a superioridade tática desde os minutos iniciais. Com gols anotados por Matheus Pereira, duas vezes, Christian e Sinisterra, o clube celeste carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio da Conmebol, estendendo a sequência de invencibilidade sob o comando de Artur Jorge. Nesta sexta-feira, a Conmebol fará o sorteio dos confrontos das oitavas de final. Com o triunfo em Belo Horizonte, o Cruzeiro atingiu a marca de 11 pontos tabela e encerrou a sua participação na segunda colocação do Grupo D. A liderança isolada da chave, com 13 pontos, permaneceu com a equipe da Universidad Católica, que na Argentina venceu por 1 a 0 o Boca Juniors, que terminou na terceira posição do grupo e acabou eliminado da principal competição do continente, restando aos argentinos a vaga de consolo nos playoffs da Copa sul-americana. O elenco cruzeirense agora faz uma pausa nas atenções internacionais e concentra os seus trabalhos de preparação técnica voltados para a continuidade do Brasileirão. O Cruzeiro volta a atuar diante de sua torcida no Mineirão no próximo domingo, às 20h30, quando receberá o Fluminense pela 18ª rodada do Brasileirão, último jogo antes da paralisação pela Copa do Mundo. A etapa inicial foi dominada pelo Cruzeiro, que traduziu a postura ofensiva em vantagem no placar logo aos 4 minutos. A jogada começou no campo de defesa com o zagueiro Fabrício Bruno, que encontrou o lateral Fagner livre no corredor lateral; o ala avançou em velocidade pelo setor direito e cruzou na medida para Matheus Pereira desferir uma cabeçada certeira, sem oferecer possibilidades de intervenção ao goleiro Contreras. Os mandantes seguiram controlando as ações no meio-campo e mantendo a solidez da defesa menos vazada da chave, chegando a marcar o segundo gol aos 48 minutos com Kaio Jorge, mas a jogada acabou sendo anulada após revisão do árbitro de vídeo. No segundo tempo, a equipe mineira manteve a intensidade ofensiva e ampliou o placar aos 6 minutos, quando Romero acionou Matheus Pereira na entrada da área, o camisa dez escorou de cabeça para Christian e o meio-campista finalizou com força para balançar as redes. O terceiro gol saiu logo em seguida, aos 10 minutos, em uma transição em velocidade iniciada por Fagner, que encontrou Kaio Jorge na ponta direita; o atacante superou a marcação com um drible de corpo e cruzou rasteiro para Sinisterra completar livre para o gol. O placar foi fechado em grande estilo aos 26 minutos, momento em que Villalba recuperou a posse na intermediária, armou o contra-ataque e cruzou alto para Matheus Pereira finalizar de primeira, em um belo voleio no ângulo. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 4 X 0 BARCELONA DE GUAYAQUIL CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Luis Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge (Villarreal). Técnico: Artur Jorge. BARCELONA - Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, e Perlaza (Vallencila); Matías Lugo; Jhonny Quiñonez (Martínez) e Milton Céliz (Sosa); Gómez, Villalba (Núnez) e Wila (Montaño). Técnico: César Farias. GOLS - Matheus Pereira, aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 26 minutos do segundo; Christian aos sete e Sinisterra, aos 11 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Fagner, Lucas Romero e Villarreal (CRU); Álex Rangel e Céliz (BAR) ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU) PÚBLICO - 55.724 torcedores RENDA - R$ 3.842.306,00 LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Cruzeiro Barcelona de Guayaquil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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