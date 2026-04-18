Cruzeiro faz 2 a 0 no Grêmio, consolida reação e joga Corinthians no Z-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 18.04.26 23h02 Com amplo domínio do início ao fim, o Cruzeiro consolidou sua reação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, superou o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 12ª rodada. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero, ambos no segundo tempo. Esta foi a terceira vitória em quatro jogos do Cruzeiro, a segunda seguida, já que vinha de triunfo por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. O time alcançou 13 pontos e, de quebra, saiu da zona de rebaixamento, agora em 16º lugar, empurrando o Corinthians, que empatou sem gols com o Vitória, para o Z-4. Já o Grêmio não vence há cinco jogos no Brasileirão, sendo três derrotas e dois empates. Os gaúchos também têm 13 pontos, mas estão em 14º lugar pelos critérios de desempate, com o técnico Luís Castro extremamente pressionado. O Cruzeiro chegou com perigo após cruzamento rasteiro e cruzado de Arroyo. A bola passou na pequena área, mas ninguém conseguiu completar. Depois, Matheus Pereira carregou e chutou da entrada da área, colocado, mas Weverton fez grande defesa, espalmando. O Grêmio só conseguiu responder quando Amuzu chutou de fora da área com bastante perigo, mas por cima do gol. Depois, Enamorado carregou em velocidade e chutou da entrada da área, acertando a trave. Nos acréscimos, após cruzamento, a bola ia ficar com Kaio Jorge, mas Weverton abafou e salvou o Grêmio novamente. Na volta para o segundo tempo, Weverton começou salvando o Grêmio outra vez após chute de Gerson. Mas aos cinco minutos não teve jeito. Gerson fez boa jogada dentro da área, limpando o adversário e tocando para Christian. Ele girou bem e finalizou rápido para fazer 1 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Cruzeiro tomou ainda mais o controle do jogo e aproveitou quando teve outra oportunidade para ampliar o placar. Aos 21 minutos, em rápido contra-ataque, Matheus Pereira levou da direita para o meio, mas deu um passe de calcanhar para Lucas Romero. Fora da área, ele bateu cruzado e rasteiro, no cantinho, para fazer 2 a 0. Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro seguiu organizado e buscando o ataque, principalmente com Arroyo. Já o Grêmio, apesar de se esforçar para buscar o ataque, não conseguia chances claras. Nos acréscimos, o Cruzeiro quase marcou o terceiro quando Villarreal foi acionado na área e finalizou forte, mas a bola explodiu no travessão. Com isso, o placar não se alterou mais. Os dois times voltam a campo no meio de semana com os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na terça-feira, às 19h30, o Grêmio recebe o Confiança-SE em sua arena, em Porto Alegre (RS). Na quarta, às 19h, o Cruzeiro visita o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Na 13ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro joga no sábado (25), às 18h30, em visita ao Remo no Baenão, em Belém (PA). No domingo (26), às 16h, é a vez do Grêmio duelar com o Coritiba em Porto Alegre (RS). FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 2 X 0 GRÊMIO CRUZEIRO - Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson (Matheus Henrique), Lucas Romero (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Christian (Wanderson), Kaio Jorge (Villarreal) e Arroyo. Técnico: Artur Jorge. GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega (Leonel Pérez), Nardoni (Monsalve) e Arthur Melo; Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Gabriel Mec). Técnico: Luís Castro. GOLS - Christian, aos seis, e Lucas Romero, aos 21 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira (Cruzeiro). Gustavo Martins, Noriega e Leonel Pérez (Grêmio). ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). PÚBLICO - 28.279 torcedores. RENDA - R$ 1.093.900,00. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 