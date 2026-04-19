Brasil vence Canadá e conquista invicto o título da Fifa Series em Cuiabá Estadão Conteúdo 19.04.26 0h41 A seleção brasileira feminina de futebol conquistou, neste sábado, em Cuiabá, o título da Fifa Series, ao derrotar o Canadá por 1 a 0. Com isso, a equipe ver e amarela terminou invicta o torneio, depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 1 e Zâmbia por 6 a 1. O Brasil somou 15 finalizações no primeiro tempo. A zaga canadense salvou gol de Kerolin em cima da linha, Lauren cabeceou no travessão e Ludmila exigiu bela defesa da goleira Sheridan nas melhores oportunidades da equipe brasileira. A boa atuação do time nacional não deixou o técnico Artur Elias satisfeito, bastante nevoso com as oportunidades desperdiçadas. Mas o segundo tempo o treinador ficou aliviado com apenas um minuto. Kerolin foi lançada pela esquerda, invadiu a área e finalizou para defesa parcial de Sheridan. Aline Gomes pegou o rebote e bateu bonito por cima para abrir o placar. O amplo domínio brasileiro quase foi castigado aos 18 minutos, quando Viens acertou uma cabeçada na trave direita de Lelê. O lance serviu para 'acordar' o Brasil, que voltou a readquirir o ritmo. Arthur Elias também fez modificações na busca de oxigenar a equipe. Mas aos 35 minutos, Ary Borges recebeu dois cartões amarelos em sequência e acabou expulsa. O técnico canadense fez quatro substituições para aumentar o poder ofensivo. O Canadá aumentou a pressão na saída de bola e acuou o Brasil em seu campo. Aos 41 minutos, Lelê fez grande defesa com as pernas em chute forte de Prince. O jogo ficou tenso e a bola foi disputada com certa violência dos dois lados. Aos 50 minutos, Lelê fez mais uma bela defesa em chute da entrada da área em nova finalização de Prince. No fim, o Brasil conseguiu segurar o placar, garantir a vitória e levantar a taça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Series Brasil Canadá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 Brasil vence Canadá e conquista invicto o título da Fifa Series em Cuiabá 19.04.26 0h41 FUTEBOL Ex-Remo e Palmeiras, jogador relembra como deixou o vício do alcoolismo Volante defendeu o Remo na temporada de 2017 e colecionou polêmicas na carreira 06.05.24 16h19 Futebol Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu Treinador reconhece bom desempenho, mas aponta falhas no último passe e na finalização como entraves para primeira vitória em casa 18.04.26 21h33