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Brasil vence Canadá e conquista invicto o título da Fifa Series em Cuiabá

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou, neste sábado, em Cuiabá, o título da Fifa Series, ao derrotar o Canadá por 1 a 0. Com isso, a equipe ver e amarela terminou invicta o torneio, depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 1 e Zâmbia por 6 a 1.

O Brasil somou 15 finalizações no primeiro tempo. A zaga canadense salvou gol de Kerolin em cima da linha, Lauren cabeceou no travessão e Ludmila exigiu bela defesa da goleira Sheridan nas melhores oportunidades da equipe brasileira.

A boa atuação do time nacional não deixou o técnico Artur Elias satisfeito, bastante nevoso com as oportunidades desperdiçadas. Mas o segundo tempo o treinador ficou aliviado com apenas um minuto. Kerolin foi lançada pela esquerda, invadiu a área e finalizou para defesa parcial de Sheridan. Aline Gomes pegou o rebote e bateu bonito por cima para abrir o placar.

O amplo domínio brasileiro quase foi castigado aos 18 minutos, quando Viens acertou uma cabeçada na trave direita de Lelê. O lance serviu para 'acordar' o Brasil, que voltou a readquirir o ritmo. Arthur Elias também fez modificações na busca de oxigenar a equipe.

Mas aos 35 minutos, Ary Borges recebeu dois cartões amarelos em sequência e acabou expulsa. O técnico canadense fez quatro substituições para aumentar o poder ofensivo.

O Canadá aumentou a pressão na saída de bola e acuou o Brasil em seu campo. Aos 41 minutos, Lelê fez grande defesa com as pernas em chute forte de Prince. O jogo ficou tenso e a bola foi disputada com certa violência dos dois lados.

Aos 50 minutos, Lelê fez mais uma bela defesa em chute da entrada da área em nova finalização de Prince. No fim, o Brasil conseguiu segurar o placar, garantir a vitória e levantar a taça.

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