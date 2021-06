Cruzeiro é o primeiro grande clube brasileiro e liberar o retorno da imprensa ao seu CT

O Cruzeiro será o primeiro grande clube do futebol brasileiro a promover o retorno dos profissionais de imprensa a um centro de treinamentos durante a pandemia. A ação será responsável e gradativa, atendendo de forma rígida todas as diretrizes dos protocolos sanitários, incluindo a testagem dos jornalistas credenciados para a cobertura dos treinos.

Uma vez por semana, jornalistas que realizam a cobertura do Clube com presença diária na Toca da Raposa 2 poderão participar de uma entrevista coletiva e acompanhar o treinamento do dia em tempo integral. A estreia do modelo foi nesta terça-feira, 1º de junho. O entrevistado foi o goleiro e capitão Fábio.

Dentro deste novo formato, seguindo todas as normas de prevenção contra a Covid-19, cada veículo poderá enviar apenas o repórter, incluindo as emissoras de TV. Os registros em vídeo, foto e áudio serão feitos pelo Departamento de Comunicação do Cruzeiro e cedidos posteriormente aos canais.

A entrevista coletiva não será realizada na sala de imprensa da Toca 2, mas sim em um espaço aberto e de maiores dimensões. Os jornalistas credenciados terão que realizar na véspera o Teste Antígeno para Covid-19 e apresentar ao Clube antes do acesso ao CT.

Todos os profissionais envolvidos deverão utilizar máscaras e luvas durante toda a programação. Na coletiva, as perguntas serão feitas em um microfone que será higienizado a cada troca de jornalista. O acesso será limitado a, no máximo, 15 jornalistas por semana.

Farão parte deste modelo inicial os veículos/jornalistas que realizavam a cobertura diariamente, de forma presencial no CT, antes da pandemia. São eles: TVs Globo, Alterosa/SBT, Band Minas, Rede Minas de Televisão, Canais Disney e Record; Rádios Itatiaia, 98 FM, Super FM e Inconfidência; e os Portais GE.com, Superesportes/Estado de Minas, UOL, Super FC/O Tempo,LANCE! e Hoje Em Dia.

O Cruzeiro tem se notabilizado entre os times de futebol no país no importante combate à Covid-19, graças a um protocolo rígido elaborado pelo Clube, a partir das diretrizes estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde. O escopo da volta dos profissionais ao centro de treinamentos celeste foi desenvolvido em conjunto pelos departamentos Médico, de Futebol e de Comunicação.