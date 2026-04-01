Cruzeiro domina o Vitória na estreia de Artur Jorge e desencanta no Brasileirão

O Cruzeiro precisou de nove rodadas, mas enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Artur Jorge, a equipe mineira venceu o Vitória por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, em uma atuação que indicou mudança de postura dentro de campo.

O resultado ainda não tira a equipe mineira da zona de rebaixamento, mas dá fôlego ao time, que chega aos sete pontos e passa a vislumbrar reação. O Vitória, por sua vez, segue com 10 e vê a pressão aumentar após mais uma atuação ruim.

Desde o início, o Cruzeiro mostrou um comportamento diferente em relação às rodadas anteriores. Mais organizado na construção e agressivo na marcação, o time controlou o jogo e reduziu os espaços do adversário. A equipe conseguiu impor ritmo e teve domínio territorial, com destaque para a atuação de Christian, Kauã e Arroyo, participativos e importantes no funcionamento coletivo.

O primeiro gol, em jogada de bola parada, abriu o caminho para a vitória e expôs fragilidades do sistema defensivo do Vitória. A partir daí, o time baiano perdeu consistência, teve dificuldades para sair jogando e pouco conseguiu produzir ofensivamente. Sem encaixar contra-ataques, praticamente não levou perigo.

Mesmo com o controle do jogo, o Cruzeiro seguiu criando oportunidades e poderia ter construído um placar ainda mais elástico. O goleiro Lucas Arcanjo foi o principal responsável por evitar um vexame maior, com intervenções importantes ao longo da partida.

Na segunda etapa, o cenário mudou em intensidade, mas não em controle. Com a vantagem construída, o Cruzeiro adotou postura mais cautelosa, passou a administrar o resultado e diminuiu o ritmo da partida. O Vitória tentou adiantar suas linhas em busca de reação, mas esbarrou em um sistema defensivo bem organizado.

O jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e poucas chances claras. Ainda assim, o Cruzeiro manteve o controle e não correu riscos, conduzindo a partida até o apito final sem maiores sustos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 VITÓRIA

CRUZEIRO - Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Moraes; Gerson (Lucas Romero), Christian (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Chico da Costa) e Arroyo (Wanderson). Técnico: Artur Jorge.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez (Edenílson), Matheuzinho (Zé Vitor) e Cantalapiedra (Tarzia); Erick (Lucas Silva) e Renzo Lópe (Renê). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Christian, aos 32, Kauã Moraes, aos 35, e Kaio Jorge, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira (Cruzeiro); Cacá, Baralhas e Emmanuel Martínez (Vitória).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 1.261.518,50.

PÚBLICO - 23.907 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).