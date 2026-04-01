Cruzeiro domina o Vitória na estreia de Artur Jorge e desencanta no Brasileirão Estadão Conteúdo 01.04.26 22h22 O Cruzeiro precisou de nove rodadas, mas enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Artur Jorge, a equipe mineira venceu o Vitória por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, em uma atuação que indicou mudança de postura dentro de campo. O resultado ainda não tira a equipe mineira da zona de rebaixamento, mas dá fôlego ao time, que chega aos sete pontos e passa a vislumbrar reação. O Vitória, por sua vez, segue com 10 e vê a pressão aumentar após mais uma atuação ruim. Desde o início, o Cruzeiro mostrou um comportamento diferente em relação às rodadas anteriores. Mais organizado na construção e agressivo na marcação, o time controlou o jogo e reduziu os espaços do adversário. A equipe conseguiu impor ritmo e teve domínio territorial, com destaque para a atuação de Christian, Kauã e Arroyo, participativos e importantes no funcionamento coletivo. O primeiro gol, em jogada de bola parada, abriu o caminho para a vitória e expôs fragilidades do sistema defensivo do Vitória. A partir daí, o time baiano perdeu consistência, teve dificuldades para sair jogando e pouco conseguiu produzir ofensivamente. Sem encaixar contra-ataques, praticamente não levou perigo. Mesmo com o controle do jogo, o Cruzeiro seguiu criando oportunidades e poderia ter construído um placar ainda mais elástico. O goleiro Lucas Arcanjo foi o principal responsável por evitar um vexame maior, com intervenções importantes ao longo da partida. Na segunda etapa, o cenário mudou em intensidade, mas não em controle. Com a vantagem construída, o Cruzeiro adotou postura mais cautelosa, passou a administrar o resultado e diminuiu o ritmo da partida. O Vitória tentou adiantar suas linhas em busca de reação, mas esbarrou em um sistema defensivo bem organizado. O jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e poucas chances claras. Ainda assim, o Cruzeiro manteve o controle e não correu riscos, conduzindo a partida até o apito final sem maiores sustos. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 3 X 0 VITÓRIA CRUZEIRO - Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Moraes; Gerson (Lucas Romero), Christian (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Chico da Costa) e Arroyo (Wanderson). Técnico: Artur Jorge. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez (Edenílson), Matheuzinho (Zé Vitor) e Cantalapiedra (Tarzia); Erick (Lucas Silva) e Renzo Lópe (Renê). Técnico: Jair Ventura. GOLS - Christian, aos 32, Kauã Moraes, aos 35, e Kaio Jorge, aos 38 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira (Cruzeiro); Cacá, Baralhas e Emmanuel Martínez (Vitória). ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). RENDA - R$ 1.261.518,50. PÚBLICO - 23.907 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Cruzeiro Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37