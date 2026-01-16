Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

O Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores, em partida disputada em São Carlos. O confronto colocou frente a frente duas equipes que chegaram às oitavas com 100% de aproveitamento, em um dos duelos mais aguardados da fase.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por um jogo truncado. As duas equipes conseguiram chegar ao ataque em alguns momentos, mas encontraram dificuldades para transformar as jogadas em chances claras de gol. O lance mais perigoso da etapa inicial foi do Santos, quando Pedro Assis cabeceou após cobrança de falta, exigindo atenção da defesa cruzeirense.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro foi mais eficiente. Logo no primeiro minuto, Rayan abriu o placar ao receber pela direita, tabelar e finalizar forte para o fundo das redes. Aos 13, o atacante voltou a ser decisivo ao puxar contra-ataque pela esquerda e cruzar para Fernando, que chegou chutando para ampliar.

O Santos reagiu aos 37 minutos, quando João Alencar desviou de cabeça na primeira trave após cobrança de escanteio, diminuindo o marcador. Apesar da pressão santista na etapa final, quem chegou ao terceiro foi o Cruzeiro. Aos 52 minutos, Pietro aproveitou rebote de cavadinha no travessão e deu números finais ao movimentado duelo.

O dia também foi marcado por outros classificados importantes na competição. O primeiro a avançar foi o Guanabara City, que empatou sem gols com o Atlético-PI no tempo normal e venceu nos pênaltis por 4 a 3. Em seguida, o Grêmio confirmou a vaga ao derrotar o América-RN por 4 a 1, em atuação segura.

Outro clube a assegurar presença nas quartas foi o Ceará. Diante do XV de Jaú, o Vozão manteve o bom momento na Copinha e venceu por 2 a 0, chegando à quinta vitória em seis partidas e permanecendo firme na disputa pelo título.

Jogos desta sexta-feira:

Atlético-PI (3) 0 x 0 (4) Guanabara City-GO Grêmio 4 x 1 América-RN Ceará 2 x 0 XV de Jaú Cruzeiro 3 x 1 Santos