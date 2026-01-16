Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores Estadão Conteúdo 16.01.26 23h52 O Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores, em partida disputada em São Carlos. O confronto colocou frente a frente duas equipes que chegaram às oitavas com 100% de aproveitamento, em um dos duelos mais aguardados da fase. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por um jogo truncado. As duas equipes conseguiram chegar ao ataque em alguns momentos, mas encontraram dificuldades para transformar as jogadas em chances claras de gol. O lance mais perigoso da etapa inicial foi do Santos, quando Pedro Assis cabeceou após cobrança de falta, exigindo atenção da defesa cruzeirense. Na volta do intervalo, o Cruzeiro foi mais eficiente. Logo no primeiro minuto, Rayan abriu o placar ao receber pela direita, tabelar e finalizar forte para o fundo das redes. Aos 13, o atacante voltou a ser decisivo ao puxar contra-ataque pela esquerda e cruzar para Fernando, que chegou chutando para ampliar. O Santos reagiu aos 37 minutos, quando João Alencar desviou de cabeça na primeira trave após cobrança de escanteio, diminuindo o marcador. Apesar da pressão santista na etapa final, quem chegou ao terceiro foi o Cruzeiro. Aos 52 minutos, Pietro aproveitou rebote de cavadinha no travessão e deu números finais ao movimentado duelo. O dia também foi marcado por outros classificados importantes na competição. O primeiro a avançar foi o Guanabara City, que empatou sem gols com o Atlético-PI no tempo normal e venceu nos pênaltis por 4 a 3. Em seguida, o Grêmio confirmou a vaga ao derrotar o América-RN por 4 a 1, em atuação segura. Outro clube a assegurar presença nas quartas foi o Ceará. Diante do XV de Jaú, o Vozão manteve o bom momento na Copinha e venceu por 2 a 0, chegando à quinta vitória em seis partidas e permanecendo firme na disputa pelo título. Jogos desta sexta-feira: Atlético-PI (3) 0 x 0 (4) Guanabara City-GO Grêmio 4 x 1 América-RN Ceará 2 x 0 XV de Jaú Cruzeiro 3 x 1 Santos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São paulo de Juniores Cruzeiro Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10