Cruzeiro atropela Corinthians e manda recado antes de reencontro na Copa do Brasil

Amostra da semifinal da Copa do Brasil, o duelo entre Cruzeiro e Corinthians pela 35ª rodada do Brasileirão terminou em um massacre aplicado pelo lado cruzeirense, que venceu por 3 a 0, no Mineirão. O artilheiro do campeonato, Kaio Jorge marcou duas vezes e chegou aos 21 gols, antes de Arroyo fechar o placar.

Mais do que o resultado, a incontestável superioridade do futebol praticado pelo time mineiro é um recado claro para os corintianos, que têm depositado muita esperança em um possível título da Copa do Brasil e agora sofrem um choque de realidade.

Os dois times voltam a se encontrar no Mineirão no dia 10 de dezembro, para o jogo de ida da semi do torneio continental. A decisão de quem vai à final está marcada para dia 14, na Neo Química Arena.

No Brasileirão, o clube do Parque São Jorge cai do nono para o décimo lugar, com 45 pontos e não tem mais chances de ir à Libertadores via G-7, pois não pode alcançar o sétimo colocado Fluminense, que tem 55. Se não vencer a Copa do Brasil, terá de torcer para que o torneio seja vencido pelo Cruzeiro - terceiro colocado no Brasileiro, com 68 -, ou pelo Fluminense para que a oitava colocação também dê vaga ao torneio continental.

Autor de um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo na quinta-feira, o astro Memphis Depay desfalcou o Corinthians por causa de uma entorse no joelho. Dorival Júnior, contudo, contou com o retorno de Rodrigo Garro, novamente à disposição após cumprir suspensão.

O meia argentino mal conseguiu mostrar a qualidade de passe e a visão de jogo pelas quais é conhecido, ao contrário do meia cruzeirense Matheus Pereira, cujas enfiadas de bola aterrorizavam a desorientada defesa corintiana. Foi bastante intensa a pressão do Cruzeiro, principalmente durante a primeira metade da etapa inicial.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim tinha muita facilidade para avançar, especialmente pelo lado esquerdo, por onde Arroyo apareceu algumas vezes, recebendo bolas vindas da direita, com bastante espaço para explorar. Após o rebote de uma finalização de Arroyo, Kaio Jorge soltou bomba da entrada da área para vencer Felipe Longo, abrir o placar e ampliar a vantagem na liderança da artilharia do campeonato, agora com 20 gols contra 18 do Arrascaeta, do Flamengo.

Muito insatisfeito com o desempenho corintiano, Dorival Júnior tirou Angileri, Raniele e Gui Negão na volta do intervalo para colocar Carrillo, Vitinho e André. Pouco mudou a atuação do time paulista, que se viu novamente dominado por um Cruzeiro muito mais concentrado e aplicado.

A dupla Arroyo e Kaio Jorge continuou infernizando os defensores corintianos. Um cruzamento do equatoriano, desviado por Tchoca no meio do caminho, originou o segundo gol do artilheiro do Brasileirão na partida. Pouco depois, foi a vez de o próprio Arroyo marcar, em contra-ataque iniciado por falha do lateral Hugo. Para piorar a situação do time alvinegro, José Martínez foi expulso por uma cotovelada em Matheus Pereira. Perto do fim, Sinisterra chegou a marcar o quarto, mas o gol foi anulado por falta no lance.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 CORINTHIANS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Japa) e Matheus Pereira; Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS - Felipe Longo; Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri (Vitinho); Matheuzinho, Raniele (Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho), Rodrigo Garro (José Martínez) e Hugo; Gui Negão (André) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival: Júnior. GOLS - Kaio Jorge, aos 25 minutos do primeiro tempo e aos três minutos do segundo tempo. Arroyo, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero, Fabrício Bruno e Arroyo (Cruzeiro). Matheuzinho e Hugo (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - José Martínez.

RENDA - R$ 1.637.835,50.

PÚBLICO - 30.673 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).