Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após queda para o Corinthians na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 15.12.25 11h08 O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira, 15, a saída de Leonardo Jardim do comando técnico da equipe. O clube mineiro foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil no último domingo, diante do Corinthians, nos pênaltis, na Neo Química Arena. Os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias também deixam o time celeste. O Cruzeiro agradeceu pelos serviços prestados pelos profissionais. Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. O português já manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol. Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, tentou convencer Leonardo Jardim a permanecer no clube. Mas o português, desgastado no futebol, tem outros planos para seguir na carreira profissional. Jardim foi contratado pelo clube mineiro em fevereiro deste ano, para o lugar de Fernando Diniz. No total, ele treinou o time celeste em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. O aproveitamento foi de 58,18%. Com o treinador, o Cruzeiro encerrou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, além da queda na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e na primeira fase da Copa Sul-Americana.