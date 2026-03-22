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Cruzeiro anuncia contratação do português Artur Jorge como novo técnico até o fim de 2027

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro foi ao mercado e definiu rapidamente o substituto de Tite. Neste domingo, 22, o clube anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027.

A negociação vinha sendo conduzida nos bastidores desde a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Para fechar com o treinador, a diretoria mineira precisou avançar na liberação junto ao clube catari e conseguiu reduzir a multa rescisória, que caiu de cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para 2 milhões de euros (12 milhões).

Artur Jorge retorna ao futebol brasileiro pouco mais de um ano depois de viver o auge da carreira. Em 2024, ele colocou o nome na história do Botafogo ao conquistar, na mesma temporada, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

No anúncio oficial, o Cruzeiro confirmou também a chegada da comissão técnica. Artur Jorge desembarca em Belo Horizonte acompanhado dos auxiliares André Cunha e João Cardoso, do preparador físico Tiago Lopes e do analista de desempenho Rodrigo Mira.

O cenário que ele encontra é bem diferente do último trabalho no país. O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão e ocupa a penúltima colocação, com três pontos somados em sete rodadas.

Antes de fechar com o português, a diretoria chegou a procurar Filipe Luís, que optou por não seguir no futebol brasileiro neste momento. Com a negativa, o Cruzeiro avançou por Artur Jorge e acelerou o acordo nos últimos dias.

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