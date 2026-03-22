Cruzeiro anuncia contratação do português Artur Jorge como novo técnico até o fim de 2027 Estadão Conteúdo 22.03.26 12h32 O Cruzeiro foi ao mercado e definiu rapidamente o substituto de Tite. Neste domingo, 22, o clube anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027. A negociação vinha sendo conduzida nos bastidores desde a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Para fechar com o treinador, a diretoria mineira precisou avançar na liberação junto ao clube catari e conseguiu reduzir a multa rescisória, que caiu de cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para 2 milhões de euros (12 milhões). Artur Jorge retorna ao futebol brasileiro pouco mais de um ano depois de viver o auge da carreira. Em 2024, ele colocou o nome na história do Botafogo ao conquistar, na mesma temporada, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No anúncio oficial, o Cruzeiro confirmou também a chegada da comissão técnica. Artur Jorge desembarca em Belo Horizonte acompanhado dos auxiliares André Cunha e João Cardoso, do preparador físico Tiago Lopes e do analista de desempenho Rodrigo Mira. O cenário que ele encontra é bem diferente do último trabalho no país. O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão e ocupa a penúltima colocação, com três pontos somados em sete rodadas. Antes de fechar com o português, a diretoria chegou a procurar Filipe Luís, que optou por não seguir no futebol brasileiro neste momento. Com a negativa, o Cruzeiro avançou por Artur Jorge e acelerou o acordo nos últimos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Artur Jorge contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 Futebol 'Fazer futebol é caro': dirigente revela quanto custa disputar a elite do Campeonato Paraense Entre logística, elenco e estrutura, orçamento pode chegar a R$ 1 milhão por temporada na Série A estadual 22.03.26 10h00