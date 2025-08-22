Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo do atacante Sinisterra até junho de 2026

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante colombiano Luís Sinisterra. O jogador de 26 anos chega emprestado do Bournemouth, da Inglaterra, e assinou vínculo até junho de 2026. O time mineiro acertou ainda a opção de compra do atleta ao fim do período.

Revelado pelo Once Caldas, ele passou pelo futebol holandês e vestiu a camisa do Feyenoord. As boas atuações na Europa o levaram à seleção de seu país. Depois disso, o atleta se transferiu para o Leeds United, da Inglaterra, e depois foi adquirido pelo Bournemouth.

Nas redes sociais do clube cruzeirense, o colombiano aparece já com a camisa do time azul sob a inscrição "Fechado com o Cruzeiro. Contratado". Assim, Sinisterra figura como o primeiro reforço da equipe nesta janela de transferências.

A chegada do novo contratado foi um pedido do técnico português Leonardo Jardim para reforçar o setor ofensivo. O atacante chegou a Belo Horizonte há dois dias, realizou os exames médicos e fez testes complementares, já que havia apenas iniciado as avaliações físicas ainda na Inglaterra.

Sinisterra vai usar a camisa 17, é destro, e atua principalmente pelo lado esquerdo. O jogador briga por uma vaga no ataque para atuar ao lado do centroavante Kaio Jorge, principal nome do time mineiro, e artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 14 gols.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Cruzeiro

Sinisterra

contratação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

APRESENTADO

Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém

21.08.25 18h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda