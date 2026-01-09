Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Chico da Costa, ex-Mirassol, até 2027 O atleta, de 30 anos, tem um perfil de homem de área que se encaixa na preferência da atual comissão técnica cruzeirense para compor o elenco Estadão Conteúdo 09.01.26 11h19 O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Chico da Costa. O jogador, que se destacou pelo Mirassol na última temporada, chega para reforçar a equipe em 2026. A meta do clube é rivalizar com Flamengo e Palmeiras na briga pelos principais títulos. O clube mineiro oficializou a chegada de Chico da Costa em suas redes sociais. Ele assinou contrato em definitivo até o fim de 2027. O atleta pertencia ao Cerro Porteño-PAR antes do acerto com o Cruzeiro. Com 30 anos, Chico da Costa possui um perfil de homem de área que se encaixa na preferência da atual comissão técnica. Ele compõe o elenco ao lado de Kaio Jorge, principal nome do ataque e artilheiro do último Brasileirão. Desempenho de Chico da Costa no Mirassol Chico da Costa foi uma peça importante na campanha do Mirassol no Campeonato Nacional do ano passado. A equipe terminou a competição em quarto lugar. Este resultado garantiu uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores deste ano. O atacante anotou seis gols em 20 partidas realizadas em 2025. Ele entra como uma alternativa tática para o técnico Tite. Sua experiência é valorizada na Toca da Raposa. Revelado pelo Athletico-PR, Chico da Costa passou por diversos clubes. Entre eles, estão Inter de Lages-RS, Tombense-MG, São José-RS e Operário-PR. Ele também acumulou passagens pelo futebol mexicano. Na América do Sul, além do Paraguai, o atleta atuou na Bolívia e na Colômbia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Chico da Costa contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32