Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Chico da Costa, ex-Mirassol, até 2027

O atleta, de 30 anos, tem um perfil de homem de área que se encaixa na preferência da atual comissão técnica cruzeirense para compor o elenco

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Chico da Costa. O jogador, que se destacou pelo Mirassol na última temporada, chega para reforçar a equipe em 2026. A meta do clube é rivalizar com Flamengo e Palmeiras na briga pelos principais títulos.

O clube mineiro oficializou a chegada de Chico da Costa em suas redes sociais. Ele assinou contrato em definitivo até o fim de 2027. O atleta pertencia ao Cerro Porteño-PAR antes do acerto com o Cruzeiro.

Com 30 anos, Chico da Costa possui um perfil de homem de área que se encaixa na preferência da atual comissão técnica. Ele compõe o elenco ao lado de Kaio Jorge, principal nome do ataque e artilheiro do último Brasileirão.

Desempenho de Chico da Costa no Mirassol

Chico da Costa foi uma peça importante na campanha do Mirassol no Campeonato Nacional do ano passado. A equipe terminou a competição em quarto lugar. Este resultado garantiu uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores deste ano.

O atacante anotou seis gols em 20 partidas realizadas em 2025. Ele entra como uma alternativa tática para o técnico Tite. Sua experiência é valorizada na Toca da Raposa.

Revelado pelo Athletico-PR, Chico da Costa passou por diversos clubes. Entre eles, estão Inter de Lages-RS, Tombense-MG, São José-RS e Operário-PR. Ele também acumulou passagens pelo futebol mexicano.

Na América do Sul, além do Paraguai, o atleta atuou na Bolívia e na Colômbia.

Palavras-chave

futebol

Cruzeiro

Chico da Costa

contratação
Esportes
.
