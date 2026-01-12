Cruzeiro anuncia a ampliação do contrato do atacante Kaio Jorge até 2030 Estadão Conteúdo 12.01.26 11h33 O Cruzeiro inicia a semana com uma ótima notícia para o seu torcedor. O clube anunciou na manhã desta segunda-feira a ampliação do contrato de seu principal nome na temporada do ano passado. Alvo de seguidas investidas do Flamengo, o centroavante Kaio Jorge, que tinha vínculo até 2028, estendeu seu compromisso com o time mineiro até 2030. Artilheiro do Campeonato Brasileiro (21 gols) e da Copa do Brasil (cinco bolas na rede ao lado de Rayan, do Vasco) no ano passado, o jogador aparece em uma foto ao lado do mandatário cruzeirense segurando uma camisa do clube com o número 2030 às costas em postagem nas redes sociais do time celeste. Em outra imagem, a dupla aparece fazendo a letra K (símbolo das comemorações do atleta cruzeirense) com as mãos. Em função do bom desempenho e também do interesse que despertou não só do rival carioca, mas também de clubes do exterior como o West Ham, da Inglaterra, o jogador de 23 anos ganhou uma boa valorização em seus vencimentos. "O K já virou hábito. No gol, na arquibancada, na foto, na criançada, no dia a dia do torcedor cruzeirense. Esse gesto que faz parte da nossa rotina segue sendo azul. O Cruzeiro renovou com o Kaio Jorge e o K continua com a Nação Azul até 20230", escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais. A manutenção do atacante, que desbancou Gabigol em 2025, reforça a tendência do time mineiro de rivalizar com o Palmeiras e Flamengo na briga pelos principais títulos neste ano. A contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit, aumenta ainda mais o poderio do elenco mineiro para este ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro renovação Kaio Jorge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 410 de BELÉM Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade 12.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50