Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro anuncia a ampliação do contrato do atacante Kaio Jorge até 2030

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro inicia a semana com uma ótima notícia para o seu torcedor. O clube anunciou na manhã desta segunda-feira a ampliação do contrato de seu principal nome na temporada do ano passado. Alvo de seguidas investidas do Flamengo, o centroavante Kaio Jorge, que tinha vínculo até 2028, estendeu seu compromisso com o time mineiro até 2030.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro (21 gols) e da Copa do Brasil (cinco bolas na rede ao lado de Rayan, do Vasco) no ano passado, o jogador aparece em uma foto ao lado do mandatário cruzeirense segurando uma camisa do clube com o número 2030 às costas em postagem nas redes sociais do time celeste. Em outra imagem, a dupla aparece fazendo a letra K (símbolo das comemorações do atleta cruzeirense) com as mãos.

Em função do bom desempenho e também do interesse que despertou não só do rival carioca, mas também de clubes do exterior como o West Ham, da Inglaterra, o jogador de 23 anos ganhou uma boa valorização em seus vencimentos.

"O K já virou hábito. No gol, na arquibancada, na foto, na criançada, no dia a dia do torcedor cruzeirense. Esse gesto que faz parte da nossa rotina segue sendo azul. O Cruzeiro renovou com o Kaio Jorge e o K continua com a Nação Azul até 20230", escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais.

A manutenção do atacante, que desbancou Gabigol em 2025, reforça a tendência do time mineiro de rivalizar com o Palmeiras e Flamengo na briga pelos principais títulos neste ano. A contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit, aumenta ainda mais o poderio do elenco mineiro para este ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Cruzeiro

renovação

Kaio Jorge
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo'

Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais

12.01.26 12h09

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

Futebol

Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará

Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá

12.01.26 11h47

410 de BELÉM

Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade

Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade

12.01.26 11h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

GINÁSIO MANGUEIRINHO

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

12.01.26 9h00

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda