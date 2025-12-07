Cruz Azul cai no Mexicano e zagueiro sofre lesão chocante antes de enfrentar o Flamengo. Equipe mexicana chega ao Catar para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Dérbi das Américas Estadão Conteúdo 07.12.25 14h52 Lesão zagueiro Orozco Cruz Azul (Divulgação) Credenciado à disputa da Copa Intercontinental após conquistar o título da Copa dos Campeões da Concacaf, principal torneio continental da América do Norte, Central e Caribe, o Cruz Azul chega ao Catar para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Dérbi das Américas, em um momento difícil. A equipe da Cidade do México empatou com o Tigres por 1 a 1, no estádio Universitário de San Nicolás de los Garza, na noite de sábado, e foi eliminada nas semifinais do torneio Apertura do Campeonato Mexicano - havia empatado por 1 a 1 na primeira partida, mas o adversário avançou por ter feito melhor campanha. A final inédita no México reunirá o Tigres e o Toluca, que eliminou o Monterrey, marcando a despedida do zagueiro Sergio Ramos da equipe. Além da decepção pela queda precoce na competição, o Cruz Azul também perdeu o zagueiro Jesús Orozco, que deixou o estádio diretamente para o hospital depois de sofrer uma grave lesão no tornozelo direito nos minutos finais da partida. O tornozelo do atleta torceu após ele cair de mau jeito em dividida com Ángel Correa. Jesús "Chiquete" Orozco, de 23 anos, é titular do Cruz Azul e costuma ser convocado regularmente pelo técnico Javier Aguirre para a seleção mexicana, sendo um dos prováveis nomes presentes na Copa do Mundo de 2026. "Estamos aguardando os resultados, mas a verdade é que a situação não parece nada boa. Não quero dar um diagnóstico antes de termos os resultados finais dos exames e dos médicos", comentou o técnico Nicolás Larcamón, pouco confiante em poder levar o atleta à Copa Intercontinental. O Flamengo desembarcou em Doha, no Catar, na manhã deste domingo, para se preparar para o confronto desta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), com o conjunto mexicano, no estádio Ahmad bin Ali. O vencedor enfrentará o Pyramids, do Egito, no sábado (13), e deste confronto sairá o adversário do Paris Saint-Germain, na final do dia 17. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Mexicano Cruz Azul, Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00