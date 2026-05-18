Croácia anuncia lista de convocados para Copa do Mundo e Modric vai disputar quinto Mundial Os croatas estão no Grupo L do torneio de seleções e encaram a Inglaterra, Gana e Panamá Estadão Conteúdo 18.05.26 11h17 A Croácia vem de uma vitória de 5 a 1 sobre a República Tcheca (X/ @HNS_CFF) Liderada pelo veterano meia Luka Modric, a Croácia anunciou nesta segunda-feira a sua lista de atletas convocados para a disputa da Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ao formar a sua relação, o treinador Zlatko Dalic mais uma vez aposta na experiência do seu meio-campista de 40 anos para a disputa do torneio de seleções. Esta será a quinta participação do jogador que marcou época no Real Madrid e atualmente está jogando no futebol italiano pelo Milan. Outro nome que também alcança esta marca expressiva (participar de cinco Copas) é o goleiro Dominik Livakovic. Os croatas estão no Grupo L do torneio de seleções e encaram a Inglaterra, Gana e Panamá. A estreia é justamente contra os ingleses, principal adversário da chave e está marcada para o dia 17 de junho em Dallas. Boston vai ser o palco do segundo confronto pela fase de classificação e acontece no dia 23 de junho, diante dos panamenhos, no Toronto Field. O duelo derradeiro desta etapa do torneio vai ser contra os ganeses, quatro dias depois, na Filadélfia. Confira os convocados da Croácia para a Copa do Mundo: Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Kobenhavn) e Ivor Pandur (Hull City) Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) e Luka Vuskovic (Hamburger SV); Meio-campistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bologna) e Toni Fruk (HNK Rijeka); Atacantes: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuña), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas FC) e Igor Matanovic (Freiburg). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Croácia Modric COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Corrida do Sal Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho. 17.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE Neymar vai para a Copa do Mundo? Ancelotti define lista com os 26 nomes para o Mundial Carlo Ancelotti anuncia a convocação no Museu do Amanhã, no Rio, a partir das 17h 18.05.26 8h52 FUTEBOL Menino ora para Neymar ser convocado pela seleção e jogador comenta: 'Vai dar tudo certo' Durante culto, criança pediu bênçãos ao pastor, à igreja e desejou que o atacante do Santos fosse chamado por Carlo Ancelotti 18.05.26 7h29 LUTO Ídolo do Vasco, Geovani morre aos 62 anos no Espírito Santo Conhecido como "Pequeno Príncipe", o ex-meia sofreu uma parada cardíaca na madrugada desta segunda-feira (18). Ele conquistou o Brasileirão de 1989 e cinco Cariocas pelo Cruzmaltino. 18.05.26 9h24 triunfo azulino Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá 17.05.26 20h33