Cristiano Ronaldo se defende: 'A história não pode ser deletada'

Protagonista da semana após a eliminação da Juventus para o Porto na Champions League, Cristiano Ronaldo se pronunciou pela primeira vez desde a saída do torneio em suas redes sociais. O nome do atacante é especulado para deixar a Velha Senhora ao final da temporada, mas o camisa sete diz estar focado no duelo contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, e ataca os críticos.

- Mais importante do que os números quando você cai na vida é o quão rápido e forte você volta. Os verdadeiros campeões nunca quebram. Nosso foco é no Cagliari, na Serie A, na Copa da Itália e em tudo o que podemos conquistar nesta temporada. É verdade que o passado pertence aos museus, mas o futebol tem memória e eu também. A história não pode ser deletada, é escrita diariamente com resiliência, espírito de equipe, persistência e muito trabalho duro. Quem não entende isso, nunca vai conquistar a glória e o sucesso.

> Veja a tabela do Campeonato ItalianoO português tem sido alvo de diversas personalidades do futebol que classificaram sua contratação como um fracasso para a Juventus. Tachinardi, ex-jogador da Velha Senhora, afirmou que o gajo deveria pedir desculpas para os torcedores bianconero por conta da eliminação. O nome do jogador é cogitado no Paris Saint-Germain, mas ainda não há nenhuma proposta oficial.