Cristiano Ronaldo reage à crítica sobre Bola de Ouro de Messi

Cristiano Ronaldo viralizou, nesta terça-feira (31), ao reagir com emojis a uma publicação sobre a 8° premiação de Lionel Messi na cerimônia Bola de Ouro 2023, realizada ontem (30).

No Instagram, o atacante português comentou um post do jornal espanhol ‘As’, onde Tomás Roncero, um jornalista ligado ao Real Madrid, questiona o prêmio do atleta argentino.

“Oi, amigos, se consumou o que sabíamos. Iam dar a Messi novamente a Bola de Ouro. Felicidades, Leo, felicidades, campeão”, disse Roncero no vídeo. Em seguida, enumerou outros anos em que acredita na vitória injusta de Messi. O craque português respondeu à publicação com emojis de risadas.

Craque português respondeu publicação com emojis de risada (Instagram/@astelevision)

Nos comentários, alguns fãs defenderam o craque, enquanto outros criticaram a posição. “Cristiano, que baixo da sua parte comentar assim uma crítica tão forte ao jogador que te fez ser o jogador que é hoje”, disse um perfil. “Você será sempre o melhor de todos. Essas Bolas de Ouro presenteadas não valem nada comparadas a você”, afirmou outro.

Além disso, em jogo pela Copa do Rei Saudita desta terça-feira, 31, atacante do Al-Nassr foi provocado com gritos de Messi pela torcida adversária. Cristiano deu um sorriso irônico e pediu silêncio aos provocadores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)