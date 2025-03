Cristiano Ronaldo não viaja com Al-Nassr ao Irã por risco de receber 99 chibatadas, diz jornal

Cristiano Ronaldo está fora do jogo do Al-Nassr contra o Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia. Engana-se quem pensa que o craque português está lesionado ou suspenso. Na verdade, o astro não viajou ao Irã, onde a partida será disputada nesta segunda-feira, 3, por um motivo bastante inusitado: o risco de receber 99 chibatadas por adultério. A informação é do jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação, tudo começou em 2023, quando o jogador se encontrou em um com Fatemeh Hammami Nasrabadi, uma artista iraniana que sofre de uma deficiência e pinta com os pés, em um hotel de Teerã, capital do Irã, onde o Al-Nassr estava hospedado para enfrentar o Persépolis. Ela presenteou o atleta com um quadro de uma pintura do rosto do português, que agradeceu com um abraço em um beijo na testa da mulher.

A imagem do encontro circulou as redes sociais à época e causou alvoroço no Irã. Segundo as leis do país, o gesto pode ser considerado adultério. Isso porque o beijo não foi direcionado ao cônjuge. A transgressão pode ser punida com até 99 chicotadas

Ainda de acordo com o Marca, o Al-Nassr chegou a enviar uma carta solicitando que o duelo desta segunda fosse realizado em campo neutro, mas a proposta não foi aceita pelo Esteghlal. Por esse motivo, foi decidido que Cristiano não será incluído na lista para a partida. Os relacionados pelo técnico Stefano Pioli foram divulgados neste domingo, sem o nome do português.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo vive ótima fase com a camisa do Al-Nassr. Ele é o artilheiro do Campeonato Saudita, tendo balançado as redes 17 vezes, e se mantém firme no objetivo de alcançar a marca de mil gols na carreira. Ele tem uma de de 0,92 gol por partida e, se manter o atual ritmo, pode realizar o feito em 2026.