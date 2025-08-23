Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cristiano Ronaldo marca na final da Supercopa saudita, mas Al-Nassr perde e amplia jejum

Estadão Conteúdo

Cristiano Ronaldo bem que tentou, abriu o placar para o Al-Nassr - seu 100º gol pelo clube -, mas viu sua equipe perder o título da Supercopa da Arábia Saudita para o Al-Ahli por 5 a 3 nos pênaltis, neste sábado, em Hong Kong, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

O resultado amplia o jejum da estrelada equipe comandada por Jorge Jesus, que também conta com nomes como Coman, João Félix, Iñigo Martínez e o ex-corintiano Wesley. A única conquista do astro português pelo clube de Riad foi a Copa dos Campeões Árabes de 2023, logo em sua temporada de estreia no futebol saudita.

Acostumado a levantar troféus - são 34 na carreira, além dos prêmios individuais -, Cristiano Ronaldo só faturou um título desde então, com a seleção portuguesa, em junho passado, ao superar a Espanha na decisão da Liga das Nações. Os seguidos fracassos da equipe fizeram o craque pensar em deixar o clube neste ano, mas a promessa de reforçar o elenco o acabou convencendo a renovar o vínculo.

O atacante de 40 anos inaugurou o placar na reta final do primeiro tempo, deslocando o goleiro Mendy em cobrança de pênalti para anotar seu 100º gol pelo Al-Nassr, mas Kessié empatou ainda antes do intervalo. Na etapa final, novamente nos minutos derradeiros, Brozovic deixou o Al-Nassr perto da taça ao anotar 2 a 1, mas o brasileiro Ibañez contou com a falha do compatriota Bento para colocar o Al-Ahli em igualdade.

Cristiano Ronaldo voltou a estufar a rede na decisão por penalidades, mas Mendy defendeu a cobrança de Al-Khaibari e o brasileiro Galeno confirmou o triunfo por 5 a 3 para o Al-Ahli. Após o apito final, o atacante português não escondeu a frustração e deixou o campo cabisbaixo após desperdiçar mais uma chance de ser campeão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Supercopa saudita

Al-Nassr

Al-Ahli

Cristiano Ronaldo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Campeonato Inglês

Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.08.25 10h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

23.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda