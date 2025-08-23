Cristiano Ronaldo marca na final da Supercopa saudita, mas Al-Nassr perde e amplia jejum Estadão Conteúdo 23.08.25 11h48 Cristiano Ronaldo bem que tentou, abriu o placar para o Al-Nassr - seu 100º gol pelo clube -, mas viu sua equipe perder o título da Supercopa da Arábia Saudita para o Al-Ahli por 5 a 3 nos pênaltis, neste sábado, em Hong Kong, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O resultado amplia o jejum da estrelada equipe comandada por Jorge Jesus, que também conta com nomes como Coman, João Félix, Iñigo Martínez e o ex-corintiano Wesley. A única conquista do astro português pelo clube de Riad foi a Copa dos Campeões Árabes de 2023, logo em sua temporada de estreia no futebol saudita. Acostumado a levantar troféus - são 34 na carreira, além dos prêmios individuais -, Cristiano Ronaldo só faturou um título desde então, com a seleção portuguesa, em junho passado, ao superar a Espanha na decisão da Liga das Nações. Os seguidos fracassos da equipe fizeram o craque pensar em deixar o clube neste ano, mas a promessa de reforçar o elenco o acabou convencendo a renovar o vínculo. O atacante de 40 anos inaugurou o placar na reta final do primeiro tempo, deslocando o goleiro Mendy em cobrança de pênalti para anotar seu 100º gol pelo Al-Nassr, mas Kessié empatou ainda antes do intervalo. Na etapa final, novamente nos minutos derradeiros, Brozovic deixou o Al-Nassr perto da taça ao anotar 2 a 1, mas o brasileiro Ibañez contou com a falha do compatriota Bento para colocar o Al-Ahli em igualdade. Cristiano Ronaldo voltou a estufar a rede na decisão por penalidades, mas Mendy defendeu a cobrança de Al-Khaibari e o brasileiro Galeno confirmou o triunfo por 5 a 3 para o Al-Ahli. Após o apito final, o atacante português não escondeu a frustração e deixou o campo cabisbaixo após desperdiçar mais uma chance de ser campeão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa saudita Al-Nassr Al-Ahli Cristiano Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00