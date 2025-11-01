Cristiano Ronaldo Jr. marca pela seleção portuguesa sub-16 e jornal compara: 'Lembrou o pai' Estadão Conteúdo 01.11.25 16h38 O primeiro gol de Cristiano Ronaldo Jr. pela seleção portuguesa sub-16 já rendeu comparações com o pai. O jovem atacante, filho da lenda Cristiano Ronaldo, abriu o placar na vitória sobre o País de Gales por 3 a 0, neste sábado, pela Taça das Federações, torneio realizado na Turquia. Na Espanha, o jornal "Marca" repercutiu o feito do garoto de 15 anos e também o comparou com o pai, ídolo do Real Madrid. "Sua comemoração calma e confiante, inevitavelmente, lembrou a do seu pai", afirmou o jornal espanhol. Outra publicação da Espanha que destacou a atuação do atacante português foi o "As". "Com apenas 15 anos, Cristianinho já joga em uma categoria superior à sua e faz isso com distinção, ao mais puro estilo Cristiano", pontuou. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o camisa 23 de Portugal mostrou eficiência na finalização, com um chute de primeira após bola em profundidade, e marcou o gol que abriu caminho para a vitória contra os galeses. Assim como o pai, Cristiano Ronaldo Jr. joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, na categoria sub-15. Com passagens pelas categorias de base de Juventus e Manchester United, ele é tratado como uma promessa do futebol português. O próximo compromisso de Cristiano Ronaldo Jr. e de Portugal na Taça das Federações é contra a Inglaterra, nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Taça das Federações Portugal País de Gales Cristiano Ronaldo Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03