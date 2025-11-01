Capa Jornal Amazônia
Cristiano Ronaldo Jr. marca pela seleção portuguesa sub-16 e jornal compara: 'Lembrou o pai'

Estadão Conteúdo

O primeiro gol de Cristiano Ronaldo Jr. pela seleção portuguesa sub-16 já rendeu comparações com o pai. O jovem atacante, filho da lenda Cristiano Ronaldo, abriu o placar na vitória sobre o País de Gales por 3 a 0, neste sábado, pela Taça das Federações, torneio realizado na Turquia.

Na Espanha, o jornal "Marca" repercutiu o feito do garoto de 15 anos e também o comparou com o pai, ídolo do Real Madrid. "Sua comemoração calma e confiante, inevitavelmente, lembrou a do seu pai", afirmou o jornal espanhol.

Outra publicação da Espanha que destacou a atuação do atacante português foi o "As". "Com apenas 15 anos, Cristianinho já joga em uma categoria superior à sua e faz isso com distinção, ao mais puro estilo Cristiano", pontuou.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o camisa 23 de Portugal mostrou eficiência na finalização, com um chute de primeira após bola em profundidade, e marcou o gol que abriu caminho para a vitória contra os galeses.

Assim como o pai, Cristiano Ronaldo Jr. joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, na categoria sub-15. Com passagens pelas categorias de base de Juventus e Manchester United, ele é tratado como uma promessa do futebol português.

O próximo compromisso de Cristiano Ronaldo Jr. e de Portugal na Taça das Federações é contra a Inglaterra, nesta terça-feira.

Palavras-chave

futebol

Taça das Federações

Portugal

País de Gales

Cristiano Ronaldo Jr.
