Cristiano Ronaldo Jr. é convocado pela priemira vez para a seleção portuguesa sub-16 Estadão Conteúdo 21.10.25 11h03 Na base de Portugal ele é chamado de Cristiano dos Santos, mas quem o vê, sabe que é filho do astro Cristiano Ronaldo e já começa a escrever sua história na seleção como o pai famoso. Júnior foi convocado nesta terça-feira pela primeira vez para a seleção sub-16, cinco meses após ser chamado na sub-15. Cristiano Ronaldo Júnior tem apenas 15 anos e precisou de somente quatro jogos na seleção sub-15 e dois gols para subir de categoria. Ele estreou com a camisa de seu país em goleada diante do Japão, por 4 a 1, mas passou em branco. O jovem prodígio ainda esteve em campo no 1 a 1 sobre a Grécia e nos 2 a 1 sobre a Inglaterra, até desencantar. No jogo com o Croácia, no qual Portugal venceu por 3 a 2, ele anotou duas vezes. Todos os duelos foram pelo Torneio Internacional Vlatko Markovic e disputados em maio. O garoto que defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesmo time profissional de seu pai, encabeçou a lista de 22 atletas anunciados pelo técnico Filipe Ramos para a Taça das Federações da Turquia, em Antalya, entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro. A seleção portuguesa sub-16 terá três rivais da europa na competição: estreia contra os anfitriões, dia 30, depois encara País de Gales (1º do 11) e fecha a participação contra a Inglaterra (4). Cristiano Ronaldo Jr. e Kauã Araújo, do Santos, são os únicos jogadores que não atuam em seu país. São sete convocados do Sporting, cinco do Benfica, quatro do Porto, além de representantes do Braga (2), Vitória de Setúbal e Alverca.