Cristiano Ronaldo faz 2 e garante goleada de Portugal sobre Armênia pelas Eliminatórias da Copa Portugal assumiu a liderança do Grupo F das Eliminatórias Estadão Conteúdo 06.09.25 15h22 Portugal começou bem a busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O time de Cristiano Ronaldo estreou nas Eliminatórias Europeias com uma vitória por 5 a 0 sobre a Armênia, no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Ierevan, capital armenha. O próprio camisa 7 marcou, duas vezes, assim como João Félix, além de João Cancelo, que fez um dos gols. Atual campeão da Liga das Nações da Uefa, Portugal começou a partida com controle do ritmo. Logo aos dois minutos, Cristiano Ronaldo já tinha finalizado no gol da Armênia. Foi preciso menos que 10 minutos para Portugal abrir o placar. João Cancelo fez boa jogada e cruzou para João Félix apenas cabecear para o gol, já dentro da pequena área. Em jogada parecida, Portugal ocupou a área da Armênia. Pedro Neto fez o cruzamento e achou Cristiano Ronaldo. O capitão português escorou com a perna esquerda e fez o gol número 941 de sua carreira. Cancelo, que já havia servido Félix, fez o seu depois de um bate-rebate na área armenha. O lateral comemorou como se jogasse videogame, em homenagem ao companheiro Diogo Jota, morto no começo de julho em acidente de trânsito. Este foi o primeiro jogo de Portugal desde então. Na volta ao segundo tempo, os portugueses não demonstraram que tirariam o pé. Em menos de um minuto, Cristiano Ronaldo fez o segundo dele neste sábado, o 942º na carreira. Já em menor ritmo, João Félix também fez seu segundo gol no jogo, aos 16 minutos. Apenas aos 23 minutos da segunda etapa que o goleiro Diogo Costa foi testado. Em chute forte de Barseghyan, principal jogador da Armênia, o arqueiro salvou. Com 5 a 0, Roberto Martínez pôde promover trocas e reduzir o ritmo. A Armênia tinha mais liberdade, mas não o suficiente para causar mais perigo a Portugal. Portugal assume a liderança do Grupo F das Eliminatórias. Ainda neste sábado, Irlanda e Hungria fazem o outro confronto da chave.