Cristiano Ronaldo exibe físico impressionante aos 40 anos de idade Estadão Conteúdo 19.12.25 10h43 Um dos maiores nomes no cenário do futebol mundial, o astro português Cristiano Ronaldo continua ostentando um excelente preparo físico aos 40 anos. Para atestar a boa forma, o jogador compartilhou uma imagem nas redes sociais exibindo o corpo atlético. Ele mostrou um comparativo dos últimos dez anos. Em 2015, o atleta estava no auge da carreira no Real Madrid e dividia o centro das atenções no mundo da bola com o argentino Lionel Messi, à época, principal nome do rival Barcelona. Cristiano Ronaldo irá completar 41 anos no próximo dia 5 de fevereiro. O físico exibido pelo atleta foi elogiado por seguidores nas redes. O jogador português prepara agora o seu retorno para as competições oficiais. Seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, jogará novamente no domingo, dia 21, após quase um mês de pausa. Comandada pelo treinador Jorge Jesus e ainda com o atacante João Félix no elenco, a equipe enfrenta o Al-Najma, pela Liga da Arábia Saudita. Embalado no torneio, o Al-Nassr lidera a competição com 100% de aproveitamento em nove rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cristiano Ronaldo forma física COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19