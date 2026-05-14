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Cristiano Ronaldo compra ações da LiveMode, dona da CazéTV

O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo

Lenda do futebol, o português Cristiano Ronaldo acertou a compra de participação na LiveModeTV, divisão internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 14.

O atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil para outros mercados, especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a publicação, o jogador adquiriu uma participação considerada relevante na operação internacional da empresa, embora os valores envolvidos no negócio não tenham sido revelados.

"A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", afirmou Cristiano Ronaldo.

O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube.

A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais.

A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo.

A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais.

Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação.

Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou.

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