Cristiano Ronaldo compra ações da LiveMode, dona da CazéTV O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 14.05.26 9h11 Lenda do futebol, o português Cristiano Ronaldo acertou a compra de participação na LiveModeTV, divisão internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 14. O atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil para outros mercados, especialmente durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo a publicação, o jogador adquiriu uma participação considerada relevante na operação internacional da empresa, embora os valores envolvidos no negócio não tenham sido revelados. "A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", afirmou Cristiano Ronaldo. O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube. A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais. A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo. A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais. Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação. Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CazéTV Cristiano Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 COPA DO MUNDO Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026 O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen. 14.05.26 8h36 Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44