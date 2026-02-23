Cristian Medina chega confiante ao Botafogo: 'Trabalhar pelo melhor do time'

O argentino Cristian Medina desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro na noite deste domingo para reforçar o Botafogo. O meia foi contratado para a vaga do venezuelano Savarino e chegou confiante em grande trabalho no Brasil.

"Bem-vindo , Medina! Que seja o início de uma grande e vitoriosa história com o Clube Mais Tradicional! Vamos, Botafogo", deu as boas-vindas o clube, enquanto o reforço já atendia torcedores que buscavam fotos e autógrafos.

A primeira fala foi uma mensagem gravada: "Olá torcida do Fogão, aqui é o Cristian (Medina), acabo de chegar ao Rio muito feliz. Vamos trabalhar juntos para o melhor do time, abraço grande", disse o jogador assim que desembarcou.

No saguão, o reforço continuou falando com a TV do Botafogo e mostrou-se honrado com a oportunidade em defender o clube carioca: "Muito agradecido, estou contente e com muita expectativa. Vou jogar como se fosse um torcedora a mais", garantiu, revelando-se "ansioso" para vestir a nova camisa.

Com a saída do venezuelano para o rival Fluminense, o Botafogo correu ao mercado e viu em Medina uma boa oportunidade para se reforçar. Ocorre que o jogador não poderá participar da fase prévia da Libertadores e uma possível estreia ficaria apenas para o clássico com o Flamengo no Brasileirão, agendado para a segunda semana de março.

Medina estava no Estudiantes, da Argentina, e fez questão de agradecer ao ex-clube em mensagem nas redes sociais. "Obrigado a este charmoso clube por me brindar com tanto carinho. Obrigado ao técnico por me dar confiança, a meus companheiros pelo apoio e aos dirigentes pela possibilidade de permanecer. A cada integrante do dia a dia e aos torcedores por seu forte apoio. Levo uma experiência maravilhosa por ter compartilhado um ano com essa família. Espero reencontrá-los."