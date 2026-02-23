Cristian Medina chega confiante ao Botafogo: 'Trabalhar pelo melhor do time' Estadão Conteúdo 23.02.26 10h37 O argentino Cristian Medina desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro na noite deste domingo para reforçar o Botafogo. O meia foi contratado para a vaga do venezuelano Savarino e chegou confiante em grande trabalho no Brasil. "Bem-vindo , Medina! Que seja o início de uma grande e vitoriosa história com o Clube Mais Tradicional! Vamos, Botafogo", deu as boas-vindas o clube, enquanto o reforço já atendia torcedores que buscavam fotos e autógrafos. A primeira fala foi uma mensagem gravada: "Olá torcida do Fogão, aqui é o Cristian (Medina), acabo de chegar ao Rio muito feliz. Vamos trabalhar juntos para o melhor do time, abraço grande", disse o jogador assim que desembarcou. No saguão, o reforço continuou falando com a TV do Botafogo e mostrou-se honrado com a oportunidade em defender o clube carioca: "Muito agradecido, estou contente e com muita expectativa. Vou jogar como se fosse um torcedora a mais", garantiu, revelando-se "ansioso" para vestir a nova camisa. Com a saída do venezuelano para o rival Fluminense, o Botafogo correu ao mercado e viu em Medina uma boa oportunidade para se reforçar. Ocorre que o jogador não poderá participar da fase prévia da Libertadores e uma possível estreia ficaria apenas para o clássico com o Flamengo no Brasileirão, agendado para a segunda semana de março. Medina estava no Estudiantes, da Argentina, e fez questão de agradecer ao ex-clube em mensagem nas redes sociais. "Obrigado a este charmoso clube por me brindar com tanto carinho. Obrigado ao técnico por me dar confiança, a meus companheiros pelo apoio e aos dirigentes pela possibilidade de permanecer. A cada integrante do dia a dia e aos torcedores por seu forte apoio. Levo uma experiência maravilhosa por ter compartilhado um ano com essa família. Espero reencontrá-los." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafogo Cristian Medina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51