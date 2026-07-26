Criciúma e Náutico ficam no empate sem gols no jogo de abertura do returno da Série B Estadão Conteúdo 26.07.26 18h52 Criciúma e Náutico empataram sem gols na tarde deste domingo (26), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em confronto válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando sob os seus domínios e buscando ampliar a vantagem no topo da tabela, a equipe catarinense não conseguiu furar o sistema defensivo do time pernambucano, que manteve a postura sólida para segurar o resultado fora de casa. Com o empate, o Criciúma chega aos 40 pontos e segue na primeira colocação da Série B, mantendo uma condição confortável dentro da zona de classificação para a elite nacional. O Náutico, por sua vez, atinge a marca de 25 pontos e permanece na parte intermediária da tabela. Na próxima rodada, o Criciúma viaja para enfrentar o Athletic-MG no domingo (9), às 11h, na Arena Sicredi, enquanto o Náutico recebe o Atlético-GO, no mesmo dia, às 16h, no Estádio dos Aflitos. O primeiro tempo no Heriberto Hülse foi marcado por um equilíbrio intenso e por boas oportunidades criadas por ambos os lados. O Náutico iniciou a partida arriscando finalizações de média distância e chegou a exigir uma intervenção dupla e crucial do goleiro Pedro Santos para manter o placar zerado. A resposta do Criciúma veio na sequência, apostando na qualidade técnica dos seus atacantes e em finalizações de longa distância que assustaram a meta adversária. Na reta final da primeira etapa, o ritmo do confronto seguiu acelerado e as chances claras de gol se intensificaram. O time pernambucano desperdiçou uma oportunidade na grande área após falha da defensiva mandante, enquanto o Criciúma esbarrou em uma grande atuação do goleiro Muriel, que evitou a abertura do placar ao efetuar duas defesas consecutivas antes do intervalo. O panorama ofensivo se manteve no segundo tempo, com o Náutico desferindo a primeira finalização perigosa em chute cruzado logo nos minutos iniciais. O Criciúma, contudo, assumiu o controle territorial da partida e passou a explorar com muita frequência as jogadas de bola parada e os cruzamentos na área na tentativa de vencer o bloqueio visitante. A pressão da equipe catarinense parou na trave em uma cabeçada após cobrança de escanteio e em novos lances aéreos que testaram a defesa do Timbu. Nos minutos finais, os donos da casa insistiram com cruzamentos na pequena área, mas as cabeçadas saíram sem a direção necessária ou pararam nas mãos de Muriel, consolidando o empate em 0 a 0. FICHA TÉCNICA CRICIÚMA 0 X 0 NÁUTICO CRICIÚMA - Pedro Santos; Lepo, Rodrigo, César Martins, Luciano Castan (Hiago) e Marcelo Hermes; Gui Lobo (Ronald), Eduardo (Nicolas), Fellipe Mateus, Otero (Diego Gonçalves) e Waguininho (Jhonata Robert). Técnico: Eduardo Baptista. NÁUTICO - Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Wanderson) e Matheus Ribeiro (Betão); Samuel (Auremir), Wenderson e Luiz Felipe (Borasi); Jean Carlos, Kauã Maranhão e Derek (Reginaldo). Técnico: Hélio dos Anjos. ÁRBITRO: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). CARTÕES AMARELOS: Gustavo Henrique, Matheus Ribeiro e Betão (Náutico). PÚBLICO: 12.034 torcedores. RENDA: R$ 261.060,00. LOCAL: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Criciúma Náutico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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