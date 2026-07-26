Paysandu encara Amazonas para defender vaga no G-8 e ampliar sequência positiva na Série C

Quarto colocado, Papão visita adversário pressionado pela má fase e tenta manter invencibilidade em Manaus na abertura da reta final da primeira fase

Papão perdeu no tempo normal, mas seguiu na competição após derrotar o Amazonas nos pênaltis ( Foto: Fernando Vasconcelos / Agência Esportiva LB / "X" @oficialamfc )

O Paysandu terá mais um desafio importante na caminhada rumo à classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (26), às 20h30, o Papão enfrenta o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada, com o objetivo de permanecer entre os primeiros colocados da competição.

A equipe bicolor inicia a rodada na quarta posição, com 23 pontos, embalada pela vitória de virada sobre o Guarani na última rodada. Do outro lado, o Amazonas tenta interromper uma sequência de quatro jogos sem vencer. Com 17 pontos, o time amazonense ocupa a 15ª colocação e vê a proximidade da zona de rebaixamento aumentar a pressão por um resultado positivo diante de sua torcida.

O retrospecto recente reforça a expectativa por mais um confronto equilibrado. Desde 2023, Paysandu e Amazonas já se enfrentaram sete vezes em competições nacionais. Cada equipe venceu duas partidas, outras três terminaram empatadas e ambos marcaram oito gols no período.

Se o histórico geral aponta equilíbrio, um dado favorece o Papão: o clube paraense ainda não perdeu para o Amazonas atuando em Manaus. Foram duas vitórias e dois empates em quatro partidas disputadas na capital amazonense.

VEJA MAIS

Enquanto o Paysandu tenta consolidar sua posição no G-8 e seguir próximo aos líderes, o Amazonas encara a partida como decisiva para reagir na competição. A equipe comandada por Rodrigo Santana não vence há quatro rodadas e terá mudanças importantes. O treinador está suspenso após ser expulso na derrota para a Inter de Limeira e será substituído pelo auxiliar Neto Pajolla. Outro desfalque é o lateral-direito Raylison Pacheco, também suspenso.

O duelo deste domingo também revive uma rivalidade construída nos últimos anos, especialmente após os confrontos decisivos pelo acesso à Série B em 2023. Agora, as equipes voltam a se encontrar em momentos distintos da competição, mas com objetivos igualmente importantes: o Paysandu busca se firmar entre os candidatos ao acesso, enquanto o Amazonas luta para se afastar da parte inferior da classificação.

Retrospecto do confronto

08/07/2023 – Série C: Amazonas 1 x 2 Paysandu

09/09/2023 – Série C (Quadrangular): Amazonas 0 x 1 Paysandu

01/10/2023 – Série C (Quadrangular): Paysandu 1 x 2 Amazonas

18/05/2024 – Série B: Amazonas 1 x 1 Paysandu

05/09/2024 – Série B: Paysandu 0 x 1 Amazonas

23/07/2025 – Série B: Amazonas 1 x 1 Paysandu

22/11/2025 – Série B: Paysandu 2 x 2 Amazonas

Retrospecto geral

Jogos: 7

Vitórias do Paysandu: 2

Vitórias do Amazonas: 2

Empates: 3

Gols do Paysandu: 8

Gols do Amazonas: 8

Ficha Técnica

Data: 26/07/2026

Hora: 20h30

Local: Estádio Carlos Zamith

Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jordana Pereira Batista

Amazonas: João Lopes; Diego Ivo, Iury e Marcondes; Alyson Nacho Panzariello, Pato Nuñes, Rafael Tavares e e Rafaell Furlan; Nico e Ronaldo.

Técnico: Rodrigo Santana