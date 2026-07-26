Usina da Paz oferece aulas gratuitas de futsal e vôlei; veja quem pode se inscrever

As inscrições são gratuitas e presenciais. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes e as aulas serão realizadas no complexo esportivo da unidade

A Usina da Paz de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para novas turmas gratuitas de futebol de salão (futsal) e vôlei. Ao todo, serão ofertadas mais de 100 vagas voltadas para crianças e adolescentes.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade, localizada na Rua Sapucaia, bairro Jardim América, até o preenchimento das vagas. A iniciativa integra as ações das Usinas da Paz para incentivar a prática esportiva, a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e jovens por meio de atividades gratuitas.

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Para participar, é necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. No caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita na presença de um responsável legal, que também deverá apresentar RG e CPF.