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Economia

Bragança recebe mutirão gratuito da Justiça do Trabalho; saiba quais serviços serão ofertados

Atendimento ocorre de 29 de junho a 1º de julho na Usina da Paz do município

Gabriel da Mota
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Usina da Paz em Bragança (Divulgação / Vinícius Pinto)

Moradores de Bragança poderão emitir documentos de identificação e resolver pendências trabalhistas de forma gratuita a partir de segunda-feira (29). O atendimento do programa Justiça Itinerante segue até quarta-feira (1º de julho), na Usina da Paz da cidade, localizada na avenida Juscelino Kubitschek, das 08h às 17h. A ação facilita o acesso da população a direitos como consultas processuais e conciliações trabalhistas.  

No primeiro dia da ação (29), o atendimento ao público terminará às 12h por causa do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos demais dias, as equipes atendem em horário integral.

Para ter acesso aos serviços, os cidadãos devem apresentar um documento de identificação para agilizar a logística.

Saiba quais documentos emitir e quais processos consultar

O mutirão disponibiliza orientações jurídicas e esclarece dúvidas sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e seguro-desemprego. O público também poderá fechar conciliações e solicitar a emissão da carteira de identidade (RG) e da certidão de casamento. A iniciativa é realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), por meio do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) Belém.  

Para garantir a realização das atividades, o programa reúne diversos órgãos parceiros na Usina da Paz. Entre as instituições integradas estão o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, Defensoria Pública, Polícia Civil, Ministério Público, Cartórios e a prefeitura local.  

Juiz destaca rapidez na solução de demandas imediatas

As atividades são coordenadas pelo juiz Francisco Monteiro Júnior. De acordo com o magistrado, o deslocamento das unidades foi planejado para resolver as pendências diretamente na comunidade.  

"Contaremos com diversos parceiros para oferecer orientações jurídicas, solução de questões que possam ser resolvidas imediatamente, emissão de RG e de certidão de casamento, bem como outras demandas que possam ser solucionadas por nós da Justiça do Trabalho, tudo de modo gratuito", afirmou o juiz Francisco Monteiro Júnior.

Ele destacou que a expectativa é garantir que a estrutura solucione as demandas existentes na área.

Programação da Justiça Itinerante em Bragança

  • Segunda-feira (29): 08h às 12h (horário reduzido devido ao jogo do Brasil)
  • Terça-feira (30): 08h às 17h
  • Quarta-feira (1º): 08h às 17h
  • Local: Usina da Paz de Bragança, na avenida Juscelino Kubitschek
  • Custo: gratuito
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