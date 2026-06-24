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Economia

Empresário aposta em praticidade para organizar eventos sem ‘dor de cabeça’ em Belém

Rolê Fácil oferece desde passeios de lancha até estrutura completa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos

Fabyo Cruz
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O empresário Leandro Rego diz que a proposta da empresa nasceu da percepção de que muitas pessoas querem realizar comemorações, mas não dispõem de tempo para cuidar dos detalhes (Foto: Igor Mota/O liberal)

Organizar uma festa, um passeio entre amigos ou uma confraternização pode exigir tempo, planejamento e uma série de contratações. Em Belém, uma nova empresa aposta justamente em assumir essa tarefa para que os clientes se preocupem apenas em aproveitar o evento. Criada há cerca de um mês, a Rolê Fácil (@role.facil) surgiu da experiência acumulada pelo empresário Leandro Rego, de 40 anos, que atua há aproximadamente 15 anos na promoção de eventos na capital paraense. Natural de Belém, ele também é músico desde a adolescência e já trabalhou na organização de shows, blocos carnavalescos e casas de eventos da cidade.

Leandro diz que a proposta da empresa nasceu da percepção de que muitas pessoas querem realizar comemorações, mas não dispõem de tempo para cuidar dos detalhes: “Hoje as pessoas querem tudo muito rápido. Muita gente quer fazer um aniversário, um churrasco ou um passeio, mas não tem tempo nem paciência para organizar tudo. A ideia da Rolê Fácil é justamente facilitar essa parte. O cliente diz o que quer e nós entregamos o evento pronto”.

Serviço personalizado

A empresa atua na organização de eventos de diferentes portes, desde reuniões informais até aniversários, confraternizações, encontros empresariais e passeios turísticos. O diferencial, segundo o empresário, está na flexibilidade do serviço. Em vez de oferecer apenas pacotes fechados, a equipe monta a estrutura de acordo com a necessidade de cada cliente.

“Tem pessoas que já possuem o local e precisam apenas do bar, do buffet ou da equipe de apoio. Outras querem que a gente organize tudo. Nós adaptamos o serviço ao que o cliente procura”, afirma.

image Dentre os serviços disponibilizados pela empresa, os passeios de lancha têm despertado grande interesse dos clientes, sobretudo com a chegada do verão na região amazônica (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Embora tenha alguns pacotes pré-definidos para situações mais comuns, como churrascos e passeios, a empresa também desenvolve projetos personalizados. Leandro compara o trabalho a uma versão mais descontraída do serviço de cerimonial. “O cerimonialista normalmente atua em eventos mais formais, como casamentos e festas de 15 anos. Nós também podemos atender esses eventos, mas com uma proposta mais dinâmica e voltada para experiências atuais”, destaca.

Passeios de lancha

Entre os serviços oferecidos pela empresa, os passeios de lancha têm chamado a atenção dos clientes, especialmente com a aproximação do verão amazônico. O pacote mais procurado é voltado para grupos de até cinco pessoas e custa cerca de R$ 2.400. O valor inclui a embarcação, bebidas e petiscos, além da organização completa do passeio. “Às vezes, só o aluguel da lancha já custa esse valor. A nossa proposta é entregar tudo pronto para que o cliente só precise chegar e aproveitar”, explica.

image Os roteiros são personalizados e podem incluir paradas em restaurantes, além de destinos como a Prainha, na Ilha de São Benedito, e a região do Combu (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Os roteiros podem ser personalizados. Entre os destinos mais procurados estão a Prainha, na Ilha de São Benedito, Combu, além de restaurantes e pontos turísticos da região insular de Belém. O cliente também pode escolher paradas em locais como a Ilha do Maracujá ou outros pontos ao longo do passeio. A duração média é de cerca de seis horas, normalmente entre o início da tarde e o começo da noite.

Mercado em crescimento

Com a experiência adquirida ao longo dos anos no setor de entretenimento, Leandro acredita que existe espaço para serviços que ofereçam praticidade ao público. Além dos passeios de lancha, a empresa também atua na montagem de bares para eventos, organização de churrascos, aniversários, confraternizações familiares, encontros entre amigos e eventos corporativos.

“Tem gente que quer fazer uma festa grande, mas não entende de bar ou não quer se preocupar com logística. Nós cuidamos disso. A proposta é facilitar qualquer tipo de evento que a pessoa queira realizar”, resume. Para o empresário, a praticidade se tornou um diferencial importante em um mercado cada vez mais voltado à experiência do cliente, especialmente para quem deseja celebrar sem precisar lidar com os bastidores da organização.

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