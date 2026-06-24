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Economia

Produtos da Copa para pets têm alta procura e aquecem o comércio de Belém

Tutores buscam roupas, adereços e serviços de pintura para incluir os animais na torcida

Gabriel da Mota

Os produtos da Copa para cães e gatos registram alta procura em pet shops da capital paraense, impulsionados pela empolgação dos tutores com os jogos da seleção brasileira de futebol. Vendedores e empresários do setor adaptam estoques e oferecem desde roupas temáticas até serviços estéticos. O movimento visa incluir os animais de estimação nas comemorações do torneio mundial, aliando estética e bem-estar aos bichinhos.

Em um estabelecimento localizado no bairro do Reduto, o fluxo intenso esgotou quase todo o estoque inicial de camisas logo na estreia da competição. A estimativa da loja é de que o faturamento do período apresente um crescimento de cerca de 10% se comparado a um mês de junho tradicional.

image Copa do Mundo aquece mercado de produtos e serviços para animais de estimação em Belém (Igor Mota / O Liberal)

Quais são os itens mais procurados e os preços nas lojas

Segundo o vendedor Thales Costa, as camisas oficiais são os itens mais procurados, com preços que variam entre R$ 50 e R$ 70.

"Já estamos no nosso segundo estoque porque restaram pouquíssimas peças após o primeiro jogo", explicou Costa.

O local disponibiliza roupas para todos os portes, atendendo desde animais pequenos até raças grandes como golden retriever e chow-chow.

image Thales Costa, vendedor de um pet shop localizado no Reduto, em Belém (Igor Mota / O Liberal)

Além do vestuário, os brinquedos também demonstram forte saída nas prateleiras. Os tutores buscam esses itens com o objetivo de manter os cães mais calmos e distraídos para enfrentar a agitação provocada pelos fogos de artifício durante os jogos.

Serviço de pintura verde e amarelo vira tendência

O clima do campeonato também impulsiona os serviços de estética animal. A supervisora de loja Rosineide Corrêa relatou que a pintura nas cores verde e amarelo tem sido muito solicitada pelos clientes. O procedimento custa R$ 30 como um serviço extra, enquanto o valor do banho convencional inicia em R$ 65, a depender da raça.

A pintura é realizada após o banho, no momento de fazer o penteado do animal.

"A tintura pode ser aplicada na ponta do rabo ou na cabeça, combinando com o lacinho, e sai de forma fácil no segundo banho por ser um produto próprio para a pelagem", detalhou a supervisora, garantindo que o produto não causa reações alérgicas.

image A pintura nas cores verde e amarelo é realizada após o banho, no momento de fazer o penteado do animal, e não causa reações alérgicas (Igor Mota / O Liberal)

Desempenho da seleção brasileira dita o ritmo dos estoque

O empresário Carlos Raposo, proprietário de uma rede de pet shops também na capital, confirmou que as bandanas e as roupas lideram as vendas em suas unidades. Contudo, Raposo destacou que os produtos da Copa para pets exigem cautela no gerenciamento das compras por serem mercadorias estritamente sazonais.

O empresário explicou que o planejamento de reposição acompanha o avanço do time nas fases da competição para evitar prejuízos com itens encalhados. "O aumento da venda depende do desempenho do Brasil; se ele for até a final, vamos vender bastante, mas se sair antes, nós paramos as vendas", avaliou Raposo.

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