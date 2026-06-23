Exército Brasileiro inscreve para serviço militar e carreira permanente

O Exército Brasileiro abriu inscrições para novos processos seletivos para homens e mulheres. As oportunidades compreendem desde o alistamento obrigatório a seleções para vagas temporárias e concursos públicos para a carreira permanente, com requisitos que variam conforme a idade e a escolaridade do candidato.

Conforme o Exército, o prazo para o alistamento militar 2026 termina no próximo dia 30 de junho e pode ser realizado de modo gratuito pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima, com atendimento em municípios como Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

O alistamento é obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, enquanto para o sexo feminino o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo final. Além de contribuir para a defesa nacional, o Serviço Militar oferece desenvolvimento pessoal e profissional através de instruções e de programas de capacitação como o Projeto Soldado-Cidadão.

Vagas para ensino superior e técnico

O Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) oferta vagas para profissionais com Ensino Superior por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) com atuação nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

Este ano, as inscrições iniciam no início de julho, com edital a ser publicado no site da 8ª Região Militar e o ingresso é permitido para candidatos com idade até os 40 anos. Há também vagas para cabos e sargentos com curso profissionalizante em diferentes áreas.

Carreira

O ingresso na carreira militar permanente, como oficial ou sargento, exige aprovação em concursos públicos de âmbito nacional. Para jovens com ensino médio completo que buscam o oficialato de linha de frente, a porta de entrada é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), para quem tem entre 17 e 22 anos até o fim do ano da matrícula para posterior conclusão dos estudos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Para quem tem o ensino médio concluído, a outra opção são as Escolas de Sargentos (ESA e EsSLog), onde os candidatos para as áreas Geral e de Aviação devem ter entre 17 e 24 anos, e os concorrentes das áreas de saúde ou música contam com limite estendido de 17 até 26 anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula.

Já o Instituto Militar de Engenharia (IME) abre oportunidades anualmente para jovens até os 22 anos. Podem participar civis e militares com formação superior que desejam compor o Quadro de Engenheiros Militares.

Por fim, profissionais com diploma de ensino superior podem ingressar diretamente como oficiais de carreira pela Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que exige idade máxima de 32 anos para o quadro complementar e capelães, e até 35 anos para médicos, dentistas e farmacêuticos.