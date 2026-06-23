Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Riqueza do petróleo é dividida com o Brasil em 50 anos, diz prefeito do Rio

Eduardo Cavaliere defende contribuição da estatal e do estado fluminense em evento, enquanto STF analisa disputa por repasses

Estadão Conteúdo
fonte

A elevação dos mares pode causar inundações e deslocamentos forçados de populações locais. (Foto: Freepik)

Nesta terça-feira, 23, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), defendeu a importância da Petrobras e do estado do Rio de Janeiro para a distribuição de riqueza no Brasil. Durante sua participação no evento Energy Summit, Cavaliere destacou que a estatal recolheu R$ 277,6 bilhões em tributos e participações governamentais no último ano. Desse montante, cerca de R$ 25 bilhões foram direcionados ao estado do Rio de Janeiro, em um contexto de disputa por royalties que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O prefeito ressaltou que, mesmo com a arrecadação expressiva da empresa, o “pacto da Constituinte de 1988 faz com que o ICMS leve o Estado de São Paulo a arrecadar mais do que o Rio”. Cavaliere reiterou que a riqueza gerada pelo estado vem sendo “dividida com o Brasil ao longo dos últimos 50 anos”.

Disputa de Royalties no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando ações que questionam a forma de distribuição dos royalties do petróleo. Essas ações também abordam a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, que previa a ampliação dos repasses para estados e municípios que não são produtores. A aplicação dessa norma está suspensa desde 2013, por uma decisão liminar da ministra Cármen Lúcia.

No julgamento retomado em maio, a relatora votou a favor da manutenção do modelo de distribuição atual e pela inconstitucionalidade da lei em questão. Contudo, o ministro Flávio Dino solicitou pedido de vista quando a análise do caso começava a progredir, suspendendo novamente a discussão sobre o tema.

Contribuição Financeira do Rio

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realizou uma análise que aponta a contribuição significativa do estado. Com base nos dados de 2025, o Rio de Janeiro contribuiu com aproximadamente R$ 64 bilhões em ICMS, que foram pagos a outros estados do país.

Segundo a Firjan, o estado do Rio e seus municípios acumulam mais de R$ 26 bilhões em perdas de receitas. Essa redução é decorrente das alterações no modelo de compensação, que surgiram com a adoção do regime de partilha.

Cavaliere ainda contestou a percepção de que a produção de petróleo fluminense seja resultado de “acaso da sorte”. Ele afirmou que o setor é “fruto de muito esforço, de muito planejamento, de muito trabalho, de muita atração de talentos”.

Rio de Janeiro e Inteligência Artificial

Em outra frente, o prefeito reafirmou a visão de que a cidade do Rio de Janeiro tem potencial para se consolidar como um expoente em Inteligência Artificial (IA). Ele argumenta que a cidade possui “vantagens competitivas ímpares” para isso.

Entre essas vantagens, Cavaliere citou a base industrial existente, os recursos energéticos disponíveis, o fácil acesso à água e a presença de talentos qualificados. Atualmente, a discussão interna na prefeitura foca nas medidas a serem adotadas para capitalizar essa oportunidade e posicionar a cidade no cenário da economia tecnológica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PETRÓLEO

royalties

Rio

Eduardo Cavaliere
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

royalties

Riqueza do petróleo é dividida com o Brasil em 50 anos, diz prefeito do Rio

Eduardo Cavaliere defende contribuição da estatal e do estado fluminense em evento, enquanto STF analisa disputa por repasses

23.06.26 15h17

ilícitos

'Recursos do FGC têm sido usados como subterfúgio para cometimento de crimes', diz PF

Os policiais descreveram no documento enviado à Justiça Federal para desencadear a Operação Miragem o cenário que transformou o FGC em "mecanismo de cobertura para fraudes financeiras"

23.06.26 13h48

investigação

PF: Digimais replicou tática do Master de superavaliar ativos com rentabilidade desproporcional

Edir Macedo e sua mulher, Ester Bezerra, finalizaram a compra do banco em 2020, com a mudança do nome para Digimais

23.06.26 13h43

pedágios

Lula diz que governo 'dá um banho' nos outros em concessões de estradas

Segundo o presidente, as tarifas chegam a custar a metade das de estradas que receberam concessões em outros governos

23.06.26 13h17

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

conta de luz

Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar

Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz

17.06.26 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda