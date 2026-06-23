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Economia

Lula diz que governo 'dá um banho' nos outros em concessões de estradas

Segundo o presidente, as tarifas chegam a custar a metade das de estradas que receberam concessões em outros governos

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 23, que o governo dele "dá um banho em concessões de estradas" ao comparar o preço de pedágios em estradas que possuem parcerias com governos estaduais e o federal.

Segundo o presidente, as tarifas chegam a custar a metade das de estradas que receberam concessões em outros governos. "Antigamente, o governador estabelecia um preço pela concessão da estrada e cobrava caro", afirmou.

"Uma rodovia fez uma concessão no Estado de São Paulo com um pedágio a R$ 9. Nós fizemos a mesma coisa entre São Paulo e Minas Gerais e nosso pedágio era de R$ 2,50 a cada 100 quilômetros. Tem uma palavra chamada outorga, a gente não fazia e não cobrava pela estrada. O objetivo da concessão é garantir que a empresa ganhe seu dinheiro, mas ela faça a manutenção da estrada e cobre o preço mais barato para o usuário", declarou o presidente.

Lula inaugurou nesta terça-feira a primeira etapa das obras do trecho da Rodovia Presidente Dutra na Serra das Araras, no Rio de Janeiro.

Foram lançados quatro quilômetros de pista de subida.

O investimento total é de R$ 1,5 bilhão.

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Palavras-chave

RODOVIAS/CONCESSÃO/DUTRA/SERRA DAS ARARAS/LULA
Economia
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