Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

'Recursos do FGC têm sido usados como subterfúgio para cometimento de crimes', diz PF

Os policiais descreveram no documento enviado à Justiça Federal para desencadear a Operação Miragem o cenário que transformou o FGC em "mecanismo de cobertura para fraudes financeiras"

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Os recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) têm sido usados como subterfúgios para promover a alavancagem artificial de instituições financeiras em crise e como "fiador no cometimento de ilícitos financeiros, transferindo, assim, o risco das operações para o fundo".

Assim os policiais descreveram no documento enviado à Justiça Federal para desencadear a Operação Miragem, que realizou nesta terça-feira, dia 23, buscas no Banco Digimais, o cenário que transformou o FGC em "mecanismo de cobertura para fraudes financeiras".

A reportagem procurou a direção do Digimais, mas não obteve ainda uma resposta. O espaço segue aberto.

Descrito como um dos pilares para garantir a higidez do mercado financeiro nacional, o fundo é uma das engrenagens que deve mitigar os riscos sistêmicos e proteger o investidor, garantindo a restituição de até R$ 250 mil por CPF em caso de intervenção ou liquidação de uma instituição financeira, como ocorreu no caso do Banco Master. Ele tem a função de conter possíveis corridas bancárias e assegurar a estabilidade econômica do país,

"Todavia, as recentes apurações no âmbito de delitos econômicos revelam que essa garantia institucional vem sendo subvertida de forma perversa por administradores do mercado financeiro", afirmaram os federais. É o que teria sido constatado no caso do Master.

"Os gestores do referido banco implementaram um modelo de captação massiva de recursos, angariando clientes por meio da emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) associados a taxas de retorno que chegaram até 140% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), muito superiores às práticas ordinárias de mercado", afirmaram os investigadores.

Foi esse cenário, que segundo a PF, de "contágio no mercado, o modelo operativo adotado pelo Banco Master funcionou como paradigma para outras instituições financeiras de médio porte que enfrentavam crises de liquidez, consubstanciando o modus operandi atualmente sob investigação no Banco Digimais".

O Estadão mostrou em maio que o Digimais, do bispo Edir Macedo, que estava em crise e à venda há mais de um ano, havia lançado mão de uma manobra com uso de fundos de investimentos para limpar seu balanço de perdas multimilionárias. Documentos obtidos pelo Estadão e analisados por especialistas mostraram que o banco fizera com que carteiras de financiamentos com inadimplência de centenas de milhões de reais saíssem de suas demonstrações financeiras. Também vendera precatórios que estavam longe de serem pagos à própria holding de Macedo, em uma transação que pusera auditores em estado de alerta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PF/OPERAÇÃO MIRAGEM/DIGIMAIS/BUSCAS/BLOQUEIO/EDIR MACEDO/RECURSOS/FGC
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ilícitos

'Recursos do FGC têm sido usados como subterfúgio para cometimento de crimes', diz PF

Os policiais descreveram no documento enviado à Justiça Federal para desencadear a Operação Miragem o cenário que transformou o FGC em "mecanismo de cobertura para fraudes financeiras"

23.06.26 13h48

investigação

PF: Digimais replicou tática do Master de superavaliar ativos com rentabilidade desproporcional

Edir Macedo e sua mulher, Ester Bezerra, finalizaram a compra do banco em 2020, com a mudança do nome para Digimais

23.06.26 13h43

pedágios

Lula diz que governo 'dá um banho' nos outros em concessões de estradas

Segundo o presidente, as tarifas chegam a custar a metade das de estradas que receberam concessões em outros governos

23.06.26 13h17

indenização

Professora diz ser inventora do Pix e processa BC por violação de direito autoral

O projeto "Tá Pago" consiste em uma metodologia que permite a transferência eletrônica e instantânea como forma substitutiva de dinheiro, em especial de cartões de crédito e débito

23.06.26 13h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

conta de luz

Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar

Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz

17.06.26 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda