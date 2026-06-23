Petrobras assina acordo com estatal petroleira mexicana para explorar petróleo no Golfo do México

A Petrobras assinou nesta terça-feira (23) um memorando de entendimento (MOU) com a estatal mexicana Pemex para cooperação na exploração de petróleo na porção mexicana do Golfo do México. O acordo prevê colaboração técnica e estratégica entre as duas empresas para avaliação, desenvolvimento e execução de projetos no setor de óleo e gás, incluindo a revitalização de campos maduros e a exploração em áreas de águas profundas e ultraprofundas.

A assinatura ocorreu na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, com a presença da presidente da estatal brasileira, Magda Chambriard, e do diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, conforme informações da Agência Brasil.

Parceria

Com validade de dois anos e possibilidade de renovação, o memorando não estabelece compromisso vinculante de investimento nem prevê a criação de sociedade, consórcio ou joint venture.

Magda Chambriard afirmou que a aproximação com o México foi discutida em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defendeu a continuidade da exploração de petróleo como parte do futuro das empresas do setor.

Ela destacou ainda a experiência da Petrobras em águas ultraprofundas e afirmou que a área mexicana do Golfo do México ainda possui potencial inexplorado. A executiva também citou a possibilidade de cooperação em outras etapas da cadeia do petróleo, como refino, gás natural, petroquímica e bioprodutos.

Avanço na cooperação energética

Pelo lado mexicano, o diretor-geral da Pemex afirmou que o acordo marca uma nova fase de cooperação entre as duas estatais e reforça o compromisso com o fortalecimento da soberania energética.

Nos últimos anos, a Petrobras tem ampliado sua atuação internacional, com presença em países como Namíbia, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Estados Unidos, Colômbia, Argentina e Bolívia.