Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

TCU: há falhas estruturais no serviço de seguro-desemprego; governo tem 180 dias para ajustar

O cidadão deixa de receber informações precisas sobre cálculo e prazos, além de haver deficiências de notificações e de atualização dos pedidos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou nesta quarta-feira, 24, o resultado de uma fiscalização que mostra "falhas estruturais" no serviço digital de seguro-desemprego. Segundo o relatório, os empregadores são obrigados a inserir os mesmos dados de demissão, por exemplo, em dois sistemas distintos.

Além disso, o cidadão deixa de receber informações precisas sobre cálculo e prazos, além de haver deficiências de notificações e de atualização dos pedidos. O governo tem 180 dias para fazer ajustes.

Há problemas também no atendimento e no tempo de tramitação de recursos. A análise feita pelos técnicos identificou "canais pouco responsivos e com baixa resolutividade, demora e baixa previsibilidade no processamento dos recursos". Além disso, há fragilidades na escuta ativa dos usuários e na avaliação de acessibilidade digital.

"A baixa responsividade e a baixa resolutividade dos canais de atendimento, a demora e a baixa previsibilidade da análise recursal e a ausência de monitoramento contínuo revelam um cenário em que problemas não absorvidos pelo sistema migram para o suporte e permanecem sem tratamento estruturado", declarou em seu voto o ministro Bruno Dantas.

O TCU determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego realize no prazo de 180 dias a integração do serviço de seguro-desemprego ao e-Social.

A determinação é que sejam centralizadas, nesse sistema, as obrigações trabalhistas relacionadas ao benefício. Com isso, o serviço poderá captar atualizações sobre o benefício, evitando entrada duplicada de dados em sistemas paralelos, por exemplo.

Foi votada nesta quarta-feira uma auditoria operacional sobre a qualidade do serviço público digital de seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal, ofertado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SEGURO-DESEMPREGO/TCU/ANÁLISE/FALHAS/PRAZO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

serviço digital

TCU: há falhas estruturais no serviço de seguro-desemprego; governo tem 180 dias para ajustar

O cidadão deixa de receber informações precisas sobre cálculo e prazos, além de haver deficiências de notificações e de atualização dos pedidos

24.06.26 13h58

'fraude trabalhista'

Supremo tem responsabilidade de coibir uso indevido do MEI, diz Luiz Marinho

O ministro defende que a utilização de registros de MEI só deve ocorrer para pessoas que "realmente vão empreender"

24.06.26 13h14

MERCADO PET

Produtos da Copa para pets têm alta procura e aquecem o comércio de Belém

Tutores buscam roupas, adereços e serviços de pintura para incluir os animais na torcida

24.06.26 9h00

NEGÓCIOS

Empresário aposta em praticidade para organizar eventos sem ‘dor de cabeça’ em Belém

Rolê Fácil oferece desde passeios de lancha até estrutura completa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos

24.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

conta de luz

Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar

Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz

17.06.26 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda