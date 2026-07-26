Com nova dupla de zaga, Remo pega o Vitória no Mangueirão querendo 'respirar' na Série A

Leão segue na zona de rebaixamento e distância para os times de fora da zona pode pode aumentar, caso o Remo não consiga um bom resultado

Chegou a hora do reencontro com o Fenômeno Azul. Após 56 dias sem jogos em Belém, o Remo volta a jogar na capital paraense pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul encara o Vitória-BA neste domingo (26), às 19h30, no Mangueirão, na abertura do returno da competição nacional. O clube paraense pode ter desfalques importantes nesta partida.

Após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians-SP na última quinta-feira (23), na Neo Química Arena, o Remo tenta se reabilitar no Brasileirão. Nada melhor do que jogar em casa, diante da sua torcida, contra um time que vem embalado após esse retorno da Copa do Mundo.

Diante do Vitória, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé não terá sua dupla titular na defesa. O zagueiro camaronês Tchamba, que ficou de fora do jogo diante do Corinthians, é dúvida para enfrentar o Vitória. Titular absoluto no time do Remo, Tchamba sentiu um desconforto na coxa e saiu da relação da partida. Para o jogo contra o clube baiano, o defensor aguarda um posicionamento do Departamento Médico azulino.

Tchamba é dúvida para pegar o Vitória-BA (Luis Carlos / Remo)

Se Tchamba é dúvida, seu companheiro de zaga na defesa azulina é desfalque certo do Remo. O defensor Marllon, capitão do time azulino, está fora do confronto diante do Vitória. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, já no fim da partida, e terá que cumprir suspensão automática.

Léo Condé já deixou claro que o zagueiro Zé Ivaldo, recém-contratado pelo Remo e que estreou no lugar de Tchamba no último jogo, será mantido no time titular. A informação foi confirmada pelo técnico Léo Condé em entrevista coletiva. De acordo com o comandante azulino, ele possui a opção de Matheus Felipe, que foi contratado nesta janela de transferências e ainda não estreou pelo clube.

O Remo está com 18 pontos, na 19ª posição, no temido Z4, e tenta fugir do fantasma do rebaixamento. Mesmo com a derrota para o Corinthians, o Remo manteve três pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Grêmio-RS, mas perdeu posição para o Mirassol-SP. Um triunfo diante do Vitória pode deixar o Leão próximo da saída do Z4.

Já a equipe do Vitória está embalada nesse retorno da Série A. O Leão da Barra não sabe o que é perder nesta volta do Brasileirão. O clube rubro-negro venceu o Vasco, em casa, pela 19ª rodada, e empatou sem gols com o Botafogo-RJ, fora de casa, em partida adiada ainda da 4ª rodada.

O time comandado pelo técnico Jair Ventura terá um desfalque certo para o confronto em Belém. O meio-campista Emmanuel Martínez recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e desfalca o Leão da Barra. O técnico Jair Ventura possui algumas opções para entrar no lugar do volante. O jogador Wallace, recém-contratado, pode assumir a vaga do argentino, além de Pochettino, caso Ventura queira um time mais ofensivo.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão

Data: 26.07.2026

Horário: 19h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba (Matheus Felipe), Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.