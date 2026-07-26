Remo x Vitória marca estreia do VAR semiautomático no Mangueirão; entenda como funciona a tecnologia

Novo sistema de impedimento com inteligência artificial será utilizado pela primeira vez no estádio paraense durante a partida válida pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão

O confronto entre Remo e Vitória, neste domingo (26), às 19h30, no Estádio do Mangueirão, em Belém, marcará um momento histórico para o futebol paraense. Além de abrir a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para o Leão Azul, a partida será a estreia oficial do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) no Pará.

Com a novidade, o Mangueirão se torna o primeiro estádio do Norte do Brasil a receber a tecnologia adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que promete tornar as análises de impedimento mais rápidas, precisas e transparentes durante as partidas da elite do futebol nacional.

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A implantação faz parte da modernização da arbitragem brasileira e passa a valer em todos os jogos da Série A a partir desta rodada. O Mangueirão já foi aprovado nos testes realizados pela CBF e está apto para operar o novo sistema.

Como funciona o VAR semiautomático?

Diferentemente do VAR convencional, em que grande parte da análise é feita manualmente pelos árbitros de vídeo, o sistema de impedimento semiautomático utiliza inteligência artificial para acelerar a identificação dos lances.

No Mangueirão, foram instaladas 28 câmeras de alta precisão em diferentes pontos da arena. Elas monitoram continuamente a posição da bola e dos jogadores, captando milhões de informações durante toda a partida.

Quando ocorre um possível impedimento, o sistema identifica automaticamente os atletas envolvidos, localiza o momento exato do passe e gera uma animação tridimensional da jogada em poucos segundos. As imagens são enviadas em tempo real para a Central do VAR da CBF, onde os árbitros validam a análise antes da decisão final.

Embora a tecnologia torne o processo mais ágil, a palavra final continua sendo da equipe de arbitragem.

Jogo entre Remo e Vitória inaugura VAR semiautomático no Mangueirão. (Divulgação/CBF)

Mangueirão já passou por testes

Antes da estreia oficial, o novo sistema foi testado em Belém durante o jogo-treino entre Remo e Tuna Luso, realizado no início de julho. A simulação serviu para validar o funcionamento dos equipamentos e integrar o estádio ao novo padrão tecnológico exigido pela CBF.