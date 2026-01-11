Criança faz ponto em Alcaraz e arranca reação surpresa do espanhol em amistoso Fato inusitado aconteceu durante jogo de exibição entre Alcaraz e Sinner Estadão Conteúdo 11.01.26 10h02 O jogo exibição entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, disputado neste sábado, em Incheon, na Coreia do Sul, reservou um momento inusitado que rapidamente ganhou a atenção do público presente. Em meio ao duelo entre dois dos principais nomes do tênis mundial, um garoto sul-coreano entrou em quadra e conseguiu pontuar contra o atual número 1 do mundo. A participação aconteceu durante o segundo set, quando Alcaraz já havia vencido a parcial inicial por 7/5 e encaminhava o fechamento de mais um game. Como é comum em eventos festivos, Sinner deixou a quadra momentaneamente para que a criança assumisse seu lugar do outro lado da rede. Na primeira tentativa de saque, o garoto errou. Na sequência, porém, protagonizou o lance mais celebrado. Após uma troca de sete bolas, ele acertou um forehand rente à linha, sem chance de defesa para Alcaraz, que reagiu levando as mãos à cabeça, visivelmente impressionado com a jogada. A arquibancada respondeu com aplausos e gritos. Apesar do ponto sofrido e das dificuldades para confirmar o serviço ao longo do set, Alcaraz manteve o controle da partida. O espanhol fechou a segunda parcial no tie-break, por 7/6, com 8 a 6 na série decisiva, garantindo a vitória no amistoso. O jogo fez parte da agenda de exibição dos dois tenistas na Ásia e reforçou o caráter descontraído do evento, que, além do alto nível técnico, acabou marcado por um momento memorável fora do roteiro tradicional. Esta foi a única partida preparatória dos dois tenistas para o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, que terá início no próximo domingo (18). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis exibição Alcaraz Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00