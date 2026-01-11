Criança faz ponto em Alcaraz e arranca reação surpresa do espanhol em amistoso

O jogo exibição entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, disputado neste sábado, em Incheon, na Coreia do Sul, reservou um momento inusitado que rapidamente ganhou a atenção do público presente. Em meio ao duelo entre dois dos principais nomes do tênis mundial, um garoto sul-coreano entrou em quadra e conseguiu pontuar contra o atual número 1 do mundo.

A participação aconteceu durante o segundo set, quando Alcaraz já havia vencido a parcial inicial por 7/5 e encaminhava o fechamento de mais um game. Como é comum em eventos festivos, Sinner deixou a quadra momentaneamente para que a criança assumisse seu lugar do outro lado da rede.

Na primeira tentativa de saque, o garoto errou. Na sequência, porém, protagonizou o lance mais celebrado. Após uma troca de sete bolas, ele acertou um forehand rente à linha, sem chance de defesa para Alcaraz, que reagiu levando as mãos à cabeça, visivelmente impressionado com a jogada. A arquibancada respondeu com aplausos e gritos.

Apesar do ponto sofrido e das dificuldades para confirmar o serviço ao longo do set, Alcaraz manteve o controle da partida. O espanhol fechou a segunda parcial no tie-break, por 7/6, com 8 a 6 na série decisiva, garantindo a vitória no amistoso.

O jogo fez parte da agenda de exibição dos dois tenistas na Ásia e reforçou o caráter descontraído do evento, que, além do alto nível técnico, acabou marcado por um momento memorável fora do roteiro tradicional. Esta foi a única partida preparatória dos dois tenistas para o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, que terá início no próximo domingo (18).