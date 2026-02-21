Crespo elogia São Paulo após superar crise política e ir à semifinal do Paulistão Estadão Conteúdo 21.02.26 22h42 O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, fez questão de exaltar os jogadores do São Paulo, que venceram o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, em Bragança Paulista, e avançaram à semifinal do Paulistão. A equipe demonstrou estar blindada dos assuntos extracampo que rondam o clube, com denúncias de diferentes alas. "Pensar o campo é mais fácil, o problema é que tínhamos outros problemas fora de campo", afirmou o técnico argentino em entrevista coletiva após a classificação. "Temos que confiar sempre no nosso trabalho e nos atletas, que se dedicam muito. Temos um grupo muito especial que merece tudo que está acontecendo", completou. Crespo afirmou que a classificação não é uma surpresa para ele, mas sim uma mostra clara de que o trabalho do dia a dia está dando resultados. "A união e a humildade que eles (jogadores) têm para trabalhar, correr para o companheiro, em função do grupo, não é fácil. E isso eles têm. Tudo pode acontecer, mas o São Paulo vai brigar sempre, por tudo", disse Crespo. O São Paulo abriu 2 a 0 com gols de Bobadilla e Lucas e sofreu pressão do Bragantino no fim do jogo, mas conseguiu administrar o resultado. "A equipe jogou com muita personalidade e muita coragem", analisou. "Foi uma batalha. Não é fácil vir aqui e conseguir uma classificação vencendo o jogo. O grupo merece demais", completou Crespo. "É um time difícil de enfrentar, ainda mais aqui. O que o São Paulo fez, não quero falar extraordinário, mas foi uma coisa difícil, muito difícil", afirmou o técnico do São Paulo. O Bragantino estava invicto no Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Hernán Crespo São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 JOGO AMISTOSO Grasshoppers Club Zürich x West Ham: onde assistir e as escalações do jogo amistoso de hoje (19/07) Grasshoppers Club Zürich e West Ham United jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.07.25 9h00 DICAS DE BEM-ESTAR Quer se exercitar em casa? Confira 5 aplicativos para montar treinos personalizados Opções gratuitas e pagas ajudam a manter a saúde física com segurança e praticidade, mesmo longe da academia 12.07.25 18h00 Paysandu Paysandu: De terceiro goleiro à titularidade, Gabriel Bernard se destaca na Curuzu Goleiro vem de uma sequência de três jogos como titular 22.05.23 15h42