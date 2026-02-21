Capa Jornal Amazônia
Crespo elogia São Paulo após superar crise política e ir à semifinal do Paulistão

Estadão Conteúdo

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, fez questão de exaltar os jogadores do São Paulo, que venceram o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, em Bragança Paulista, e avançaram à semifinal do Paulistão. A equipe demonstrou estar blindada dos assuntos extracampo que rondam o clube, com denúncias de diferentes alas.

"Pensar o campo é mais fácil, o problema é que tínhamos outros problemas fora de campo", afirmou o técnico argentino em entrevista coletiva após a classificação. "Temos que confiar sempre no nosso trabalho e nos atletas, que se dedicam muito. Temos um grupo muito especial que merece tudo que está acontecendo", completou.

Crespo afirmou que a classificação não é uma surpresa para ele, mas sim uma mostra clara de que o trabalho do dia a dia está dando resultados. "A união e a humildade que eles (jogadores) têm para trabalhar, correr para o companheiro, em função do grupo, não é fácil. E isso eles têm. Tudo pode acontecer, mas o São Paulo vai brigar sempre, por tudo", disse Crespo.

O São Paulo abriu 2 a 0 com gols de Bobadilla e Lucas e sofreu pressão do Bragantino no fim do jogo, mas conseguiu administrar o resultado. "A equipe jogou com muita personalidade e muita coragem", analisou. "Foi uma batalha. Não é fácil vir aqui e conseguir uma classificação vencendo o jogo. O grupo merece demais", completou Crespo.

"É um time difícil de enfrentar, ainda mais aqui. O que o São Paulo fez, não quero falar extraordinário, mas foi uma coisa difícil, muito difícil", afirmou o técnico do São Paulo. O Bragantino estava invicto no Paulistão.

Palavras-chave

futebol

Paulistão

Hernán Crespo

São Paulo
Esportes
